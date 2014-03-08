Sevişmeyi reddeden karısını tost makinesiyle yaktı!

ABD’nin Florida eyaletinde John Park isimli bir adam, seks yapmayı reddeden karısını tost makinesine sıkıştırarak yaktı.

Adı açıklanmayan kadın kocası tarafından önce saçından tutup mutfağa doğru itildikten sonra tost makinesinde işkenceye maruz kaldı.

Korkunç olayda, kadının alnı yanana kadar adam karısının yüzünü tost makinasında tuttu. Kadının yüzünde ciddi yaralar meydana gelirken 37 yaşındaki John Park ise karısına işkence yapmak suçundan tutuklandı.

Karısını seks yapmadığı için tost makinasına tutan işkenceci kocanın alacağı ceza merak konusu… Çiftin 3 ve 6 yaşlarında iki de çocuğu bulunuyor.