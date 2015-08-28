T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sevişmek istemeyen sevgilisini bodruma kilitledi!

Polis ekipleri adamı kurtarırken, alıkoyma suçuyla itham edilen kadın ise mahkemeye çıkarıldı

28 Ağustos 2015 16:30

İtalya'da 46 yaşındaki bir kadın, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen 25 yaşındaki sevgilisini bodruma kilitleyip, alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan kadın, Campania bölgesinde tatilini geçirdiği sırada 25 yaşında bir gençle tanıştı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Esma Çakır’ın haberine göre, çift başlangıçta romantik bir ilişki yaşadı, ancak daha sonra genç adam artık kadınla cinsel ilişkiye girmek istemediğini söyledi.

Bunun üzerine kadının intikamı gecikmedi ve sevgilisini evinin bodrumuna kilitleyerek, onu bir şekilde ikna etmeye çalıştı. Çaresiz genç adam, küçük pencereden bağırarak, oradan geçenlerden yardım istedi.

Tutsağın sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri, adamı kurtarırken, alıkoyma suçuyla itham edilen kadın ise mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şartlı bir şekilde kadını serbest bırakırken, duruşma tarihine kadar her gün denetimli serbestlik bürosunda imza vermesine hükmetti.

 

 

 

ETİKETLER

italyailişkikadınerkekbodrumhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24