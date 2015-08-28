Sevişmek istemeyen sevgilisini bodruma kilitledi!

İtalya'da 46 yaşındaki bir kadın, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen 25 yaşındaki sevgilisini bodruma kilitleyip, alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan kadın, Campania bölgesinde tatilini geçirdiği sırada 25 yaşında bir gençle tanıştı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Esma Çakır’ın haberine göre, çift başlangıçta romantik bir ilişki yaşadı, ancak daha sonra genç adam artık kadınla cinsel ilişkiye girmek istemediğini söyledi.

Bunun üzerine kadının intikamı gecikmedi ve sevgilisini evinin bodrumuna kilitleyerek, onu bir şekilde ikna etmeye çalıştı. Çaresiz genç adam, küçük pencereden bağırarak, oradan geçenlerden yardım istedi.

Tutsağın sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polis ekipleri, adamı kurtarırken, alıkoyma suçuyla itham edilen kadın ise mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şartlı bir şekilde kadını serbest bırakırken, duruşma tarihine kadar her gün denetimli serbestlik bürosunda imza vermesine hükmetti.