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Spor

Sevinirken ayağını kırdı

David Beckham'ın transferiyle gündeme gelen Los Angeles Galaxy'nin hafta sonu oynadığı maçta ilginç bir olay meydana geldi.

10 Eylül 2008 03:00

David Beckham'ın transferiyle gündeme gelen Los Angeles Galaxy'nin hafta sonu oynadığı maçta ilginç bir olay meydana geldi.

Los Angeles Galaxy'nin Real Salt Lake ile karşı karşıya geldiği maçta gol atan Arjantinli oyuncu Fabian Espindola, attığı gole sevinirken ayağını kırdı. Üstelik attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Espindola yaptığı açıklamada, başına gelen olaydan utanç duyduğunu söyledi.

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Maçın 5. dakikasında gol atan eski Boca Juniorslı oyuncu sevincini orta sahada taklalar atarak gösterdi. Ancak oyuncunun sevinci kısa sürdü. Espindola, ayakları yere basınca sendelemeye başladı ve yardım ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağını kırdığı anlaşılan oyuncuya bir kötü haber de hakemden geldi. Maçın hakemi oyuncunun attığı golün ofsayt olduğunu belirterek, golü iptal etti. Maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Altı hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Arjantinli oyuncu, maç sonrası şu açıklamalarda bulundu:

"Başıma gelenlere inanamıyorum ve gerçekten çok utanç duyuyorum. Bir daha asla bir gole bu kadar sevinmeyeceğim. Daha önce binlerce kez saha içinde taklalar atmıştım, ama olacakları bilseydim asla böyle bir şey yapmazdım."

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