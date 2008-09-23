Sevinçli ama temkinli





Zirvede yer almasının gururunu yaşayan Beşiktaş Başkanı Demirören, buna rağmen takımı havaya sokmamak için sevincini belli etmiyor. Siyah-beyazlıların patronu, yöneticilerine de, “Önce sabır” telkininde bulundu, sezon sonunu beklemelerini istedi





Yeni sezon fırtına gibi giren, bu sezon sadece Trabzonspor deplasmanında iki puan yitiren Beşiktaş’ta liderliğin mutluluğu yaşanırken, Başkan Yıldırım Demirören de takımı havaya sokmamak için sevincini belli etmemeye çalışıyor.



Ailesinin isteği üzerine Gaziantepspor maçında tribüne gelmeyen Demirören, karşılaşmanın ardından statla bir telefon görüşmesi yaptı, siyah-beyazlıları kutladı. Siyah-beyazlıların Başkanı, yöneticilerle ve teknik heyetle yaptığı konuşmada, gidişatından çok memnun olduğunu söylediği, fakat ligin ilk haftalarında da havayla zıplanın anlamını olmadığını dile getirdiği vurgulandı.



Siyah - beyazlı yönetim ve teknik heyetin, UEFA Kupası’nda henüz gruplara kalmanın garantilenmemiş olması nedeniyle de ligde elde edilen zaferlere sessiz ve derinden sevindikleri vurgulandı. Yıldırım Demirören’in yönetime, “Önce sabır” dediği öğrenildi.



‘Tribünler dolar’



Beşiktaş Genel Menajeri Sinan Engin ise takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek, “İyi veya kötü oynamak bu hiç önemli değil. Maçlarımızı kazanıyoruz. Kadromuz çok geniş. Bazı kesimler şansın bizim yanımızda olduğunu söylüyor ama geçen sene de şanssızlıklar bizimleydi. Olumsuz eleştirilere kulaklarımızı tıkadık. Herkes görüyor ki, bu takım gün geçtikçe taraftarı ile bütünleşiyor. Siz bakmayın tribünlerin kısmen boş olduğuna. Hem Ramazan ayı, hem de maçların geç saatte olması nedeniyle bazı seyircilerimiz gelemiyor” dedi.



