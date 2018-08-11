Sevinç'in hedefi dünya şampiyonluğu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA (DHA)



ANTALYA\'da dövüş sporlarına ilgi duyan babasının yönlendirmesiyle kick boksa başlayan ve Türkiye şampiyonluğu kazanan 20 yaşındaki Sevinç Ürkmez, muay thai sporunda da başarısıyla ailesini gururlandırdı. Bu yıl muay thai sporunda iki defa gümüş madalya kazanan Sevinç, \"Şanssızlıkla finalde şampiyonluğu kazanamadım. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak ardından da dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi olmak\" dedi.

Babasının dövüş sporlarına ilgisinden etkilenerek 7 yıl önce kick boks sporuna başlayan Sevinç Ürkmez, 2 yıl önce Türkiye şampiyonluğu kazandı. Kick boksun yanı sıra muay thai sporuna da ilgi duyan Sevinç, 2 yıldır bu iki branşta katıldığı şampiyonalarda dereceler elde etti. Bu yıl katıldığı iki şampiyonada da finalde rakiplerine yenilerek ikincilik elde eden Sevinç, muay thai süper liginde birincilik kazandı.

Sevinç, antrenörü Yasin Urlu yönetiminde Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu\'nda antrenman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonalarda şanssızlık sonucu finalde rakiplerine yenildiğini anlatan Sevinç, gelecek turnuvalarda altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Hedeflerini anlatan Sevinç, \"Babam dövüş sporlarını çok seviyordu. Birlikte maçlara gidiyorduk. Ben de babama dövüş sporu yapmak istediğimi söyledim. Kick boksa başladım, şampiyon oldum. Şimdi muay thai sporu yapıyorum. Gelecek yıl Türkiye şampiyonu olmayı istiyorum. Sonrasında da hedefim dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Sevinç Ürkmez antrenman için ısınırken görüntüsü

- Sevinç Ürkmez ringde antrenman yaparken görüntüsü

- Sevinç Ürkmez ile röp

- Sevinç Ürkmez, Yasin Urlu antrenörü ile ringde antrenman yaparken görüntüsü

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

(FOTOĞRAFLI)