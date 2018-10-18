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SEVİMLİ KÖPEĞİN YOLCULUK KEYFİ KAMERADA

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA D-100 Karayolu'nda bir aracın içinde patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu

18 Ekim 2018 17:16

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu\'nda bir aracın içinde patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Bakırköy D-100 Karayolunda bir aracın ön koltuğunda patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek ilgi odağı oldu. Köpeği görenler,cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Sahibinin yanında seyahat eden sevimli köpek, uzun süre bu şekilde gitti.Otomobil bir süre sonra araç gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:
Aracın ön koltuğundaki köpek
Köpeğin patilerini dışarı atarak gidişi
Genel ve detaylar
 

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