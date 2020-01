Sevimli dostlar için her gün 4.5 ton yiyecek

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ’nde 14 dönüm arazide bulunan yaklaşık bin hayvanın barındırıldığı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kış mevsiminde her gün dev kazanlarda 4.5 tona yakın yiyecek hazır hale getiriliyor.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde büyük bölümü köpek olan bine yakın kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanları için her gün fırınlardan bayat ekmeklerin yanı sıra bağışçı firmalardan kemik ve etler toplanıyor. Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, pişirilen yemekler toplanan hayvansal ürünlerlin 3.5-4.5 tona yakın olduğunu söyledi. Tunçel, şöyle dedi:

\"Bu yemekler merkezi geçici bakım evimizde konuk ettiğimiz ve dışarıdaki hayvanların beslenmesinde çok büyük önem arzetmekte. Dışarıda da beslenme odaklarımız var. Hayvanlar ilkbahar, yaz ve sonbaharda daha kolay yiyecek bulmakta. Ancak, kış aylarında aynı durum söz onusu olmadığı için dışarı beslemesini çok önemsiyoruz. Dışarıda bu yemeklerimizi bazen bazen 5 tona çıkararak dışarıya hem gündüz, hem gece beslemesi yapıyoruz.”

Beylikdüzü Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki 50’ye yakın çalışandan aşçı Hasan Kısa, her gün saat 08.00\'de etleri kazana doldurup ateşi yaktığını, daha sonra ekmekleri 5-6 kazana doldurup karıştırdığını anlatırken, “Büyük ekmek kalmayıncaya kadar bunları kazanda kürekle parçalamaya devam ederim. Her seferinde 400-450 kilo et pişiriyoruz. Kışın bunun 3 katı pişiyor. 4-4.5 ton yemek pişiyor iç ve dış bölgelere dağıtım yapıyoruz. Öğleden sonra ikinci yemeği hazırlıyoruz” diye konuştu.

Hazırlanan yiyeyekler barınaktaki hayvanlara el arabaları ile taşınırken, alanda serbest dolaşmalarına izin verilen köpeklerin görevlilerin etrafını sarması renkli görüntüler ortaya çıkmasına neden oluyor. Görevliler, tek tek kulübe veya kafeslerdeki hayvanlara el arabaları ile taşıdıkları yemekleri küreklerle yemliklere bırakıyor.



