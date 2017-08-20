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Spor

Sevilla'dan La Liga'ya tatsız başlangıç

Ev sahibi Sevilla'da 84'üncü dakika Ever Banega çift sarı karttan oyun dışı kaldı

20 Ağustos 2017 16:24

La Liga’nın iddialı ekiplerinden olan ve Başakşehir’in Şamopiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Sevilla, ligin ilk haftasında konuk ettiği Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Sevilla’nın kalecisi David Soria’nın sakatlanması üzerine Sergio Rico oyuna dahil oldu. 26’da ev sahibi Lenglet ile 1-0 öne geçerken, 35. dakikada Leo Baptistao durumu eşitleyen ve skoru tayin eden golü attı: 1-1.

Ev sahibi Sevilla’da Arjantinli futbolcu Ever Banega 84’te gördüğü sarı karta itirazdan bir sarı kart daha alarak oyun dışı kaldı.

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