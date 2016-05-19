Sevilla UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazdı

İngiliz ekibi Liverpool ile İspanyol Sevilla'yı karşı karşıya getiren UEFA Avrupa Ligi finalinde gülen Sevilla oldu.

Sevilla 1-0 yenik kapattığı ilk yarının ardından, ikinci devrede Kevin Gameiro ve Coke'nin (2) bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazanarak, 2014 ve 2015 yıllarının ardından kupayı üst üste 3. kez müzesine götürdü.

Liverpool'un tek golü ise Daniel Sturridge'den geldi.

Karşılaşmanın önemli anları

25. dakikada Lallana'nın ara pasında Sturridge, altıpasın sağ çaprazında topla buluştu. Sturridge'in topa vuruşunda, kaleci Soria gole izin vermedi.

35. dakikada Coutinho'nun pasında ceza alanı ön çizgisi üzerinde Sturridge topla buluştu. Sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla topu uzak direk dibinden filelere gönderen Sturridge, Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Gameiro, Sevilla'ya beraberliği getirdi. İkinci yarının başlama vuruşuyla hücuma çıkan Sevilla'da Ferreira, sağ kanattan rakiplerini eksilterek ceza alanına girdi. Ferreira'nın yerden gönderdiği topa altıpasta dokunan Gameiro, durumu 1-1'e taşıdı.

60. dakikada Gameiro'nun ceza alanından yaptığı vuruşta, kaleci Mignolet topu kornere çelmeyi başardı.

64. dakikada Vitolo, kendi yarı alanından aldığı topla duvar pasları yaparak soldan ceza alanına yaklaştı. Bu oyuncunun ayağından açtığı topa kaptan Coke'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mignolet'nin solundan filelere gitti: 1-2.

70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coke'nin golüyle Sevilla farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Liverpoollu savunmacılara çarpan top, altıpasın sağ çaprazındaki Coke'nin önünde kaldı. Coke'nin yaptığı vuruşta top, kaleci Mignolet'ye de çarparak filelerle buluştu. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasına karşın maçın orta hakemi Eriksson'un verdiği gol kararıyla Sevilla 3-1'lik üstünlük yakaladı.

Mücadeleden 3-1 galip ayrılan Sevilla, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda üst üste 3. olmak üzere 5. kez şampiyonluğa ulaştı.