Sevilla mendil sallattı

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen maçı konuk ekip Sevilla 4-3 kazanmayı başardı.Maça iyi başlayan Sevilla henüz 3. dakikada Adriano'nun attığı golle öne geçti. Ev sahibi Real Madrid bu gole 18. dakikada Raul ile yanıt verirken, 22. dakikada Romaric ve 39. dakikada Kanoute'nin attığı gollerle Sevilla devreyi 3-1 önde kapattı.3-1 yenik duruma düşmesine karşın pes etmeyen Real Madrid ikinci yarıda 2 dakika içinde eşitliği sağladı. 67. dakikada Higuain ve 69. dakikada Gago'nun attığı gollerle skor bir anda 3-3'e gelirken, ev sahibi Real Madrid 77. dakikada Robben'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Baştan sona büyük heyecan sahne olan karşılaşmada son sözü 85. dakikada Renato söyledi ve konuk ekip Sevilla bu önemli mücadeleden 4-3 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.Sevilla bu galibiyetle puanını 27'ye çıkartarak La Liga'da 4. sıraya yükselirken, Real Madrid 26 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.Karşılaşma sonrasında Real Madrid taraftarları beyaz mendiller sallayarak teknik direktör Bernd Schuster'in istifasını istediler.