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Spor

Sevilla, Mehmet Topal ve Arda'yı izliyor

04 Mayıs 2009 22:11

İspanyol basını, Sevilla kulübünün gelecek sezon için transfer etmek istediği futbolcular arasında Galatasaraylı Mehmet Topal ve Arda Turan'ın da olduğunu iddia ediyor.

Sevilla kentinin "Diario de Sevilla", "Estadio de Deportivo" gibi yerel gazeteleri, Sevilla kulübünün özellikle ön libero arayışında olduğunu ve adaylar arasında Fransa'nın Saint Etienne takımından Blaise Matuidi, Galatasaray'dan Mehmet Topal, İtalya'nın Atalanta takımından Tiberip Guarente, Portekiz'in Benfica takımından Hassan Yebda ve Fransa'nın Nancy takımından Landry N'Guemo'nun olduğunu yazdı.

Haberlerde Kamerunlu N'Guemo'nun sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasının büyük bir avantaj olduğuna yer verildi.

Sevilla'nın, Galatasaraylı Arda'yı da yakından izlediği ileri sürüldü. (AA)

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