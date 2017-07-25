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Spor

Sevilla Kjaer’e resmen talip!

Sarı-lacivertliler, yapılan ilk teklifi reddetmişti

25 Temmuz 2017 17:59

Transfer sezonunun başından itibaren adı Milan başta olmak üzere birçok kulüple anılan Simon Kjaer için resmi açıklama geldi. La Liga ekiplerinden Sevilla’nın sportif direktörü Oscar Arias, Kjaer için anlaşma sağlamak üzerine çalıştıklarını söyledi.

Daha önce Kjaer için Fenerbahçe’ye teklif yapan Sevilla’nın sportif direktörü Arias, şöyle konuştu:

“Simon Kjaer için bir anlaşma sağlama üzerine çalışıyoruz. Ondan önce de istediğimiz oyuncular var ve başka bir anlaşma da olabilir. Ancak daha fazla bunu konuşmak istemiyorum, çünkü görüşmelere zarar verebilir. Çok konuşmak, istediğimiz oyuncuların transferlerinde bizi zor duruma düşürebilir."

İspanyol temsilcisi, Kjaer için Fenerbahçe’nin kapısını 5.5 milyon Euro’luk teklifle çalmıştı. Sarı-lacivertliler tarafından teklifin yetersiz görülmesi üzerine, Sevilla anlaşmaya bir de takasta kullanmak üzere orta saha oyuncusu Walter Montoya’yı önerdi. Fenerbahçe cephesinden bu teklife henüz bir cevap gelmezken, yönetimin Kjaer için 10 milyon Euro bonservis istediği biliniyor.

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