Sevilla kayıpsız!..



Şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımın mücadelesinde ev sahibi Sevilla, oynadığı oyunla Villarreal’i adeta sahadan sildi ve karşılaşmayı 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.



Ligde zirve yarışında bulunan iki takımın mücadelesinde, gülen taraf ev sahibi Sevilla oldu. Son haftalarda gösterdiği performansla sezon başındaki formundan oldukça uzak olduğunu gösteren Villarreal, zorlu rakibi karşısında da oyuna pek tutunamadı.



Karşılaşmaya ev sahibi Sevilla iyi başlayan taraf oldu. 10’uncu dakikada Romaric, 35 metreden enfes bir vuruş yaptı, ancak kaleci Lopez gole izin vermedi.



Dakikalar ilerledikçe oyunda hakimiyeti daha da eline geçiren Sevilla, Villarreal kalesini abluka altına almaya başladı. Uzaktan şutlarla rakip kalede gol arayan Sevilla, bu şutlarda isabet sağlamayı bir türlü başaramayınca gol gecikmeye başladı. 39’da Konko’nun ortasıyla ceza sahasında ilk pozisyona giren Sevilla'da, Romaric güzel bir vuruş yaptı ancak kaleci Lopez yine gole izin vermedi.



Sevilla aradığı golü ancak ilk yarının son dakikasında bulmayı başardı. 45’te Kanoute’nin kafayla aşırttığı topta altı pas içerisinde topla buluşan Renato, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı ve ilk 45 dakikayı ev sahibi ekip 1-0 önde tamamlamayı başardı.



Villarreal ikinci yarıya da hayal kırıklığı yaratarak başladı ve Sevilla yine dominant bir oyun anlayışına sahip bir şekilde ikinci yarıya başladı.



48’de Escude, ceza sahasının dışından şansını denedi, fakat Lopez gole izin vermedi. İlk yarının 34’üncü dakikasında ilk sarı kartını gören Llorente, 53’te Escude’ye yaptığı sert hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 10 kişi kalan rakibi karşında daha da rahatlayan Sevilla, farkı arttırma çabalarına başladı.



73’te Navas’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Adriano, güzel bir vuruş yaptı ancak bu akşam Villarreal’in tek ayakta kalan ismi Lopez bir kez daha gole izin vermedi. Kalan dakikalarda üste üste girdiği pozisyonlardan faydalanamayan Sevilla bu zorlu maçta sergilediği muhteşem oyunla sahadan 1-0 galip ayrılmayı başaran taraf oldu.





Recreativo son anda



Ligin son iki sırasında yer alan Recreativo Huelva ve Osasuna'nın Huelva'daki kapışması kıran kırana bir maça sahne oldu. Sahaya mağlup olmamak için çıkan iki takım, maç boyunca birbirlerine pozisyon vermemek için var güçleriyle mücadele verdiler. Bu maça kadar sadece 2 galibiyet alabilmiş olan ev sahibi takım 86'da Adrian'ın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Valladolid, Deportivo'yu dağıttı



Onbeşinci haftaya 7. sırada giren Deportivo La Coruna, Avrupa kupalarına katılma hayaliyle sürdürdüğü yürüyüşünde takipçisi Valladolid'e konuk oldu. Tıpkı diğer ev sahipleri gibi rakibine acımayan eflatun beyazlılar, 15. dakikada Gonzalez ve 25. dakikada Lopez'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıya daha fazla risk alarak başlayan Deportivo, önce farkı kapatmanın sonra da rakibinin üstünlüğüne son vermenin planlarını yapıyordu. Rakip kaleye yüklenirken geride açık veren lacivert beyazlılar 56'da Leon'un attığı gole engel olamayınca bir anda fark üçe çıktı. Kalan sürede iki takımda skoru değiştiremeyince Valladolid sahadan 3-0 galip ayrıldı.