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Spor

Sevilla filmi vizyonda

Şampiyonlar Ligi'ndeki son şansını yarın Porto karşısında kullanacak olan Fenerbahçe'de yönetim ilginç bir psikolojik çalışma başlattı.

24 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi'ndeki son şansını yarın Porto karşısında kullanacak olan Fenerbahçe'de yönetim ilginç bir psikolojik çalışma başlattı. Sarı-lacivertliler, futbolcuların motivasyonunu yükseltmek için eski kasetleri devreye sokuyor.

Yöneticiler, ilk olarak, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla deplasmanında alınan zaferin kasetini izlettirip, oyuncuları havaya sokmak istiyor. Deplasmandaki tarihi maçta Fenerbahçe, normal sonucu 3-2 mağlubiyetle geçen maçta direnmiş, penaltılarla rakibini elerken coşkulu bir sevinç yaşamıştı. Fenerbahçe, ilk maçı 3-2 kazanmayı bilmişti.

Milliyet gazetesinin haberine göre; bu karşılaşmaya ait görüntüleri Samandıra'da vizyona sokacak olan yönetim, böylece futbolcuları heyecanlandırmayı planlıyor.

Ankaragücü maçında çok kötü oynayan takıma desteğini sürdüren yönetim, Fenerbahçeli taraftarlardan da Porto maçında takımın yanında olmalarını isteyecek. Sarı-lacivertlilerde yarınki karşılaşmanın çok farklı bir atmosferde geçmesi tüm yöntemler devreye sokulurken, yöneticiler de galibiyet için üzerlerine düşen görevi yapmaya çalışıyor.

Takımı maça şartlandırmak için, genç yöneticilerin de Samandıra'ya gidip, toplantılara katılması kararlaştırıldı. Bu şekilde futbolcuların, yönetimin yanında olduklarını görmeleri hesaplandı.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan kazancın bir bölümünün de prim olarak oyunculara dağıtılması kararı alındı.

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