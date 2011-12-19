-Sevilla Başkanı del Nido'ya hapis cezası ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Sevilla Kulübü Başkanı Jose Maria del Nido, dolandırıcılık, yolsuzluk ve zimmetine para geçirmeden suçlu bulundu ve 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Malaga mahkemesi, Marbella belediyesinde görev aldığı 1999-2003 yılları arasında yolsuzluk ve dolandırıcılık yapmak ve zimmetine para geçirmekle itham edilen del Nino'nun ilgili suçları işlediğine kanaat getirdi ve del Nino'yu 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, aynı ithamlardan suçlu bulunan Marbella'nın eski belediye başkanı Julian Munoz'u da 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Del Nido, Sevilla kulübünün başına 2002 yılında geçmişti.