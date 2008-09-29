Sevilla A. Madrid'i devirdi



İspanya’nın iki güçlü takımı arasında oynanan maçta gülen taraf Sevilla oldu.



Atletico Madrid lige ve Şampiyonlar Ligi’ne yıllar sonra çok iyi bir başlangıç yapmıştı. İkinci hafta aldıkları Vallodolid mağlubiyeti sonrası üst üste galibiyetlere imza atan Madrid takımı, özellikle sahasında çok iyi skorlar alıyordu.



Sevilla ise her zamanki gibi kadrosundan birkaç oyuncuyu büyük takımlara satmasına rağmen, bu senenin La Liga’da yenilgisiz takımlarından biriydi. UEFA Kupası’nda da yoluna devam eden İspanyol ekibi, bu yılki en zor deplasman maçlarından biri öncesi oldukça iddialıydı.



Maça hızlı başlayan takım Atletico Madrid oldu. Ancak Aguero girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İlerleyen dakikalarda Sevilla oyunda dengeyi kurdu ve 21. dakikada Luis Fabiano’nun frikikten attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Atletico Madrid uzaktan şutlarla Sevilla kalesini yoklasa da bunlarda başarılı olamadı ve ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.



İkinci yarı Atletico Madrid seyircisinin de desteği ile daha atak bir futbol sergilese de Sevilla’nın kontra ataklarına engel olamadı. Ancak Sevilla da girdiği pozisyonları cömertçe harcadı. İkinci yarıda kaleyi on iki kez yoklayan Madrid ekibi, bunlarda çerçeveyi bulamayınca maç 1-0 sona erdi.



Böylece Atletico Madrid sahasındaki ilk yenilgisini alırken Sevilla’da yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.

