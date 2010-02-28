Sevilen şarapları İzmir'den ayrılıyor

T24 - İzmir’in 68 yıllık firması Sevilen Şarapçılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı ruhsat sorunu nedeniyle İzmir’den ayrılıyor.



10 milyon liraya Aydın’da yeni fabrika kuracak olan Sevilen, 2 yıl içinde taşınmayı planlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, yönetmeliği uyguladıklarını ve tesisin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için ek süre tanıdıklarını belirtti.



Bulgaristan’dan göç ederek İzmir’e yerleşen İsa Güner tarafından 1942 yılında kurulan, Türk şarap sektörünün köklü markalarından biri olan Sevilen Şarapçılık, 68 yıldır faaliyet gösterdiği İzmir’den taşınıyor. 2005 yılında değişen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik nedeniyle fabrikası 1. sınıf Gayri Sıhhı Müessese kapsamına alınan Sevilen Şarapçılık, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle İzmir’den ayrılacak. Türkiye Şarap Üreticileri Derneği ve Sevilen Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güner, “İzmir’in 68 yıllık firması 2 yıl içinde Aydın’a taşınıyor. Aydın’da 10 milyon liralık yatırımla yeni bir fabrika açacağız. Hiç yoktan yeni bir borç altına giriyorum. Artık İzmir’de daha fazla başımızın ağrımasını istemiyoruz. Belediyenin elinde talimat var, şikayetimiz yok” dedi.





Depolarını yıktı



Gaziemir’deki 12 dönüm üzerine kurulu fabrikalarında üretim yaptıklarını ifade eden Coşkun Güner, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Fabrikamız Gayri Sıhhi Müessese (GSM) 2. sınıf ruhsatına sahipti. Çıkan yönetmelikle 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese’ye çevrildi. Fabrikayı 1980’li yıllarda inşa ettiğimiz için zamanla imar dışında bazı ilaveler oldu. Belediye, A’dan Z’ye kadar fabrikanın alanını, içerileri, tamamını kontrol etti. Depolar, arıtma tesisleri, tanklar vardı. Depoları, sosyal tesisleri yıktık. Tankları da kaldırın dediler. Bu tür zorluklar çıktığı için o ruhsatı alamadık. Biz yasal bir iş yapacağız, itirazımız yok. Daha anlayışlı tavır bekliyorduk. Şimdi belediyeden taşınmak için 2 yıl müsade isteyeceğiz.”



Aydın’a yeni fabrika İzmir’den ayrılmalarının bir diğer nedeninin de fabrika alanının küçük gelmesi olduğunu vurgulayan Güner, şunları söyledi: “İzmir’de başka bir fabrika açmak yerine, Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’ne geçeceğiz. Orada 25 dönüm arazi aldık. Kriz döneminde Aydın’a 10 milyon liralık yatırım yapacağız. Borçlu zamanımızda mecburen gidiyoruz. Ne getirecek bilmiyorum ama ailece devam etmeye karar verdik. Zarar da edeceğiz ama bu sektöre gönül koyduk.”





Ruhsat veremiyoruz



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferda Eser, 2005’te değişen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Sevilen Şarapçılık’ın üretim yapması nedeniyle 2. sınıf GSM’den 1. sınıfa alındığını belirterek şu bilgileri verdi: “Fabrikada üretim yerine yalnız depolama yapılsa 2. sınıf kapsamında kalır. Üretim yapıldığı için 1. sınıf GSM kapsamına alındı. Bu nedenle de yeni kriterlere uyması gerekiyor. Bu kriterlerden biri de imar sorunu. Sevilen Şarapçılık’ın fabrikası kentsel çalışma alanı dediğimiz alan içerisinde kalmış. Yayıldığı alanlardan çekilmesi gerekiyor. Kentin içinde kalan tesise, yönetmelik nedeniyle tamamen 1. sınıf GSM ruhsatı veremiyoruz. Biz tesisi kapatmıyoruz.”





Asıl tartışılması gereken yönetmelik



Sevilen Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Güner’in ‘anlayış bekliyorduk’ açıklamalarına yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferda Eser, şunları dedi: “Firma, bize 2007 yılında bize 1. sınıf GSM ruhsatı için başvurdu. 2007den 2010’a geldik. Bizden eksikliklerini gidermek üzere süre talep etti. İşletmenin yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için süre verdik. Anlayışlı bir yaklaşımımız oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, işletmelere üretim yapıyor, ekonomiye katkıda bulunuyor diye teknik anlamda eksikliklerini giderebilecek ne kadar süreye ihtiyacı olursa, verilmesini söylüyor. İzmir, demokrosinin beşiği bir kent. Aziz Kocaoğlu da üretim yapanlara destek veren bir yapıda, kapama yapmıyor ve süreler veriliyor. Asıl tartışılması gereken bu yönetmeliktir.”





Yazgan yalnızca depolama yaptığı için 2. sınıfta



İzmir’de faaliyet gösteren diğer şarap firması Yazgan’ın tesisinde yalnızca depolama yaptığı için yönetmelik kapsamında 2. sınıfta yer aldığını ifade eden Ferda Eser, “Yönetmelikte bulunan bütün kriterleri kontrol etmemiz gerekiyor. Sevilen Şarapçılık, fermantasyon yapıyor. Bu nedenle Yazgan ile aynı sınıfta değil” diye konuştu.





Çevreye göre sınıflama yapıyor



İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre 1. sınıf ve 2. sınıf GSM arasındaki farkları anlatan Ferda Eser, “Aralarındaki en önemli fark işletmelerin çevre kirliliği yaratması. 1. sınıfta yer alanların kirletici vasfı yüksekken, 2. sınıfta kirletme vasfı daha az. İşletmeler kentsel çalışma alanında ya da sanayi alanında yer alıyor. 1. sınıftakilerin kirletme vasfı yüksek olduğundan sanayi alanında yer alıyor ”dedi.





Tekirdağ’da daha sıcak bakıyorlar



Coşkun Güner, 68 yıldır üretim yaptıkları İzmir’den ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Bağcılığa başladığımızda ben 2 yaşındaydım. 10 yaşından beri, hem okudum, hem çalıştım. İzmir bir şarap fabrikasını kaybediyor. Bizim Denizli’nin Güney ilçesinde ve Menderes’teki toplam 1200 dekarlık alanımız var. Çanakkale’de bir depo ve Tekirdağ’da da bir fabrikamız var. Tekirdağ’da gördüğümüz yakınlığı İzmir’den göremedik. Tekirdağ’daki belediye üretim tesislerine daha sıca bakıyor.”





Şişe şaraplar naylonla korunuyor



İzmir Gaziemir’deki fabrikalarında belediyenin isteği üzerine depolarını yıktıklarını anlatan Coşkun Güner, “Fabrikadaki eski şişe şaraplarımızı depolarda muhafaza ediyordum. Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu, şarapların depolarda saklanmasını öngörüyor. Bu şarapların başka bir depoya çekilmesi için izin istedik. Şişeli şaraplar şu an bahçede duruyor. Üzerine örttüğümüz naylonlarla muhafaza ediyoruz. İlkbahar gelince orada tutma imkanım yok. Kapalı bir alana çekmem gerekiyor” dedi.





