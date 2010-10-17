Sevilen en iyi 100 şarap arasında

T24- İzmirli şarap üreticisi Sevilen, dünyanın en büyük resmi şarap yarışması olarak gösterilen Viyana Şarap Yarışması'nda 3 altın, 2 gümüş madalya kazanarak bin 773 üretici arasında ilk 100'e girdi.



Sevilen Şarapçılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Güner, katılımcı sayısı itibarıyla dünyanın en büyük resmi yarışması olan Viyana Şarap Yarışması'na gönderdikleri 5 çeşitten 3'ünün altın, 2'sinin gümüş madalyayla döndüğünü söyledi. AB tarafından da onaylanan yarışmanın dünya şarapçılığının en önemli göstergeleri arasında yer aldığını kaydeden Güner, bu yıl yarışmaya 36 ülkeden bin 733 üreticinin 10 bin 951 çeşit şarabıyla katıldığını bildirdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden şarap uzmanları, şarap garsonları, gastronomistler, şarap tüccarları ve gazetecilerden oluşan uzman heyetin yaptığı tadım sonrası Sevilen'in Premium Chardonnay, Centum Syrah ve 900 Cabernet Sauvignon şaraplarına altın, 900 Fume Blanc ve Rose Syrah & Cabernet Savignon şaraplarına ise gümüş madalya verdiğini söyledi.



Güner, altın madalya alan Sevilen 900 Cabernet Sauvignon'un ayrıca kategorisinde yarışmaya katılan tüm şaraplar arasında en iyisi seçildiğini de kaydetti. Yarışmada kategorilere göre verilen derecelerle yapılan puanlama sonucu Sevilen'in bin 773 üretici arasında ilk 100'e girmeye hak kazandığını ifade eden Güner, şunları söyledi: ''Bu sonuç hem bizim, hem Türk şarapçılığı için büyük gurur. Türk şarapçılık tarihinde ilk kez böyle bir ödül alınıyor. Denizli'nin Güney ilçesinde kurduğumuz modern bağlara hem maddi hem manevi olarak büyük yatırım yaptık, emek harcadık. Bunun meyvelerini topluyoruz. Buradan çıkan şaraplarımız henüz katıldıkları ilk yarışmada kendilerini ispat etti. Bundan sonra dünyadaki diğer prestijli yarışmaları da takip edeceğiz.''



Güner, yarışmada ilk 100'de yer alanların ödül törenine davet edildiğini, kaçıncı sırada olduklarını 2 Kasım'da yapılacak ödül töreninde öğreneceklerini belirterek, bu törende kendi şaraplarını, bağlarını ve Türk şarapçılığını tanıtacaklarını söyledi. Bu ödülün Türkiye'nin şarapçılıkta markalaşması ve dünyada adını duyurması anlamında da büyük getirilerinin olacağına işaret ederek yüksek kaliteli üretim ve markalaşma için yatırım yapma konusunda büyük moral kazandıklarını sözlerine ekledi. Sevilen'in 900 Fume Blanc ve Centum şarapları bir süre önce dünyanın en iyi restoranı El Bulli ve ikinci en iyi restoranı Fat Duck'ın menüsüne girmişti.



