Sevilay Yılman'dan CHP yorumu: Herhalde bu bir Zaytung haberi dedim

CHP'nin 'Parti Meclisi toplantısında 24 Haziran seçimlerinin sonuçları masaya yatırılacak' açıklamasını değerlendiren Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Herhalde bu bir Zaytung haberi falandır!' dedim kendi kendime" diye yazdı. Seçimin üzerinden 2 ay 5 gün geçtiğini hatırlatan yazar, "Büyük bir ihtimalle değerlendirme değil, paketleme, allama, pullama yapılacak o toplantıda" dedi.

Sevilay Yılman'ın "Değerlendirme değil, paketleme yapılacak!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

“CHP, 2 ay 5 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirecek!” başlığını okuyunca internette; “Herhalde bu bir Zaytung haberi falandır!” dedim kendi kendime…



Yemin ediyorum böyle dedim.

Çünkü başka bir şey gelmedi aklıma.

Düşünün seçimin üzerinden tam 2 ay 5 gün geçmiş… Yani tabir-i caize sadece atını alan falan değil, arabasını, yatını, katını alan da Üsküdar’ı geçmiş… Ama 11 milyon vatandaşın oy verdiği CHP bunun değerlendirmesini daha yeni yapacak!

Sizi bilmem ama ben aşağı yukarı tahmin edebiliyorum bugün saat 11.00’de toplanacak Parti Meclisi’ndeki değerlendirmenin nasıl olacağını.

Büyük bir ihtimalle değerlendirme değil, paketleme, allama, pullama yapılacak o toplantıda.

24 Haziran’ın yenilgisinin sebepleri değil, yerel seçimde eldeki belediyelerin nasıl bölüştürüleceğinin ön planları yapılacak!

Malumunuz, erkene alınması beklenen ama MHP lideri Devlet Bahçeli’nin onay vermemesi nedeniyle Mart ayında yapılması planlanan bir yerel seçim var.

Söylemiyorlar ama kendilerinin yaptığı anketlerde dahi, o kadar kötü bir oy oranına sahipler ki ellerindeki belediyeleri dahi kaybetme riski var.

“Kim alabilir ki CHP’nin bu kalelerini!” demeyin sakın!

AK Parti de alabilir, İYİ Parti de doğru adaylar koyarsa alabilir.

O yüzden pek bir panik CHP Genel Merkezi. Bu yapılan PM toplantısının da tek nedeni bu panik!

Öyle zorda olduklarının farkındalar ki, bırakın ekstradan bir ili ya da ilçeyi kazanmayı filan kale saydıkları yerlerde bile mağlubiyet yaşama ihtimalleri var. Bunun için de önlem almaya çalışıyorlar.

Özetle, muvaffak olabilirler mi bilmiyorum ama genel merkez kızgın ve öfkeli seçmeninin yeniden gönlünü kazanabilmek için onların önünden yürüyen muhaliflerle arayı bulmaya çalışıyorlar."

