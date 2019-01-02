Sevilay Yılman: Ürktüm, gitmem Taksim'e; gitmek isteyene de engel olurum

2019 yılının ilk dakikalarında en çok izlenen video, Taksim Meydanı'nda çekilen görüntüler oldu. Görüntülerde Özgür Suriye Ordusu bayrağı açan Suriyeli sığınmacılar slogan atarak yeni yıla giriyor. HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Taksim'deki görüntüleri bugünkü yazısında değerlendirdi; "Ürktüm" dedi. Yılman, "Çok açık söylüyorum, ben gitmem o Taksim’e! Gitmek isteyene de engel olurum" ifadesini kullandı.

Yılman'ın "Başlıksız bir yazı..." başlığıyla (2 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

O kadar hassas bir konuya değindiğimin farkındayım ki, başlığın ne olacağına karar veremedim yazının…

O nedenle başlıksız bıraktım.

Artık başlığını yazının tamamını okuduktan sonra siz belirlerseniz…

Bana da neyi uygun gördüğünüzü yazarsınız çok memnun olurum.

Gelelim şimdi kendi cephemde son derece hassas bulduğum meselenin ne olduğuna.

Mesele; Suriyeliler meselesi…

Aslında epeyce bir zamandan beri bu konuyu kaleme almayı düşünüyordum.

Çünkü kah Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki insanların anlattıklarından, kah bu insanlar ile ilgili yapılan haberlerden dolayı bu meselenin gittikçe büyüyen bir sorun olduğunu görüyordum.

Ama hiç istemediğim halde yazacaklarım karşılığında “Irkçılık yapıyorsun” şeklinde suçlanmamak için girememiştim bir türlü bu konuya.

Ancak dün sabah yeni yılın ilk gününe uyanıp da yılbaşı gecesi memlekette neler olduğuna bakınmak için internete girdiğimde okuduklarım, izlediklerim üzerine artık bu konuya girmenin elzem olduğuna karar verdim.

Siz de haberdarsınız herhalde Suriyelilerin İstanbul Taksim meydanındaki coşkulu yeni yıl kutlamalarından.

Kutlasınlar hiç sözüm yok.

Yani sonuçta bir Türk olarak İngilizler için rutin yeni yıl kutlamalarının merkezi olan Trafalgar Meydanı’nda ne kadar olma hakkım varsa…

Pekala bir Suriyelinin de Taksim'de olma hakkı vardır!

Hatta bu hak sadece Suriyelinin değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan tüm dünya vatandaşlarınındır.

Ancak onlar bu hakkı kullanacak diye bu ülkenin vatandaşının da Taksim’de olma hakkı elinden alınamaz.

Diyecek ki şimdi bazıları; “Irkçılık yapma Sevilay! Kim almış Türkiye Cumhuriyeti olan vatandaşından bu hakkı? Hangi vatandaş gitmek istemiş de yılbaşı gecesi Taksim’e, kim engel olmuş?”

Elbette ki bu hak bir kanunla, yasayla filan alınıyor demiyorum.

Elbette ki isteyen her vatandaşımız o gece Taksim’e gitmek isterse giderdi.

Ancak kim gider?

Giden de durur mu o manzara karşısında?

İzlediniz mi bilmem görüntüleri.

Ama ben şahsen izlediğimde hem ürktüm hem de acayip irite oldum.

Çok açık söylüyorum: Ben gitmem o Taksim’e!

Gitmek isteyene de engel olurum.

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