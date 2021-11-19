Sevilay Yılman: TL ile gelir elde eden herkesin cebindeki para eriyor, yani herkes kendi gelir oranına göre yoksullaşıyor

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İsterse dolar 20 TL'ye vursun, ben bildiğimden şaşmam" deyip önüne baktığını belirterek, "Enflasyonun tek nedeninin yüksek faiz olduğuna inançla faizi düşürmek için mücadele ediyor. Dediği gibi olur mu? “Enflasyon bu yöntem neticesinde düşer mi düşmez mi?” bilmiyorum…

Ve bir tahmin de yürütemiyorum. Çünkü bu uzmanlık isteyen bir alan. Uzman değilim. Ama ben de çoğunuz gibi uzmanı olduğuna inandığım tüm ekonomistleri dikkatle takip ediyorum. Şöyle söyleyeyim…

Şu ana kadar -ki bu isimlerin çoğu bağımsız yani herhangi bir siyasi partiye angajmanı, bağlantısı filan olmayan isimler- tek birinden bile; “Panik yapmayın millet! İşler yoluna girecek!” mealinde bir yorum duymadım, okumadım. Tamamının çizdiği tablo bizi çok daha sıkıntılı günlerin beklediğine işaret ediyor." diye yazdı.

Türkiye ekonomisinin dövize göbekten bağlı olduğunu savunan Yılman, "TL ile gelir elde eden herkesin cebindeki para eriyor yani herkes kendi gelir oranına göre yoksullaşıyor. Tekrar ediyorum ve kalben söylüyorum; İnşallah yanılır o kötü senaryocu ekonomistler. İnşallah pembe tablocular kazanır ama... Meşhur atasözümüzde denildiği gibi; “Görünen köy kılavuz istemez!”

Maalesef köyün elektriği suyu kesik. Köylünün kasa da tam takır. O nedenle yazımı dua ile bitiriyorum. Cenab-ı Allah sonumuzu hayır eylesin!" ifadelerini kullandı.

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