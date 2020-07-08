Sevilay Yılman: O dönem Muğla Orman Müdürü olan AK Parti milletvekili İbrahim Aydın "İmara açılmayacak" demişti; ağaç yerine dev bir beton yığını dikilmiş

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Bodrum'da Akvaryum koyu hariç hemen her koyun beton yığınına dönüştüğünü belirtti. Yılman Bodrum Güvercinlik'te 2007 yılında çıkan yangınla o koyun 238 hektarlık alanda otel yapıldığını köşesine taşıdı. Yılman, o dönem Muğla Orman Müdürü olan AKP miletvekili İbrahim Aydın'ın da 238 hektarlık alanın tamamımın yeniden ağaçlandırılacağını ve imara açılmasının söz konusu dahi olmadığı sözünü de hatırlattı. Yılman sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Yılman yazısında, "Kim bilmiyorum ama belli ki o alan bugün bu beton yığınını oraya dikmeyi kafaya koymuş gözü dönmüş birileri tarafından yakılmış ve o güzelim orman kasten yok edilmiştir. Bu bir katliamdır, gasptır, alçaklıktır!" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Buradan yapıyorum çağrımı… Ama gerekirse, lazımsa resmi olarak da başvurumu yaparım! Bu ülkede yürekli bir savcının elini taşın altına koyup bu dosyayı açmasını ve 2007 yılında yanan Güvercinlik’teki bu alanla ilgili tüm soruşturmayı yapmasını ve bu gaspa, katliama izin veren ve göz yuman kimse… Hepsinden tek tek hesap sormasını istiyorum! Yazıklar olsun! Gerçekten yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın