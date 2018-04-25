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Sevilay Yılman: Nihayetinde KHK ile haksız şekilde ihraç edilenlerin de bir oy hakkı var...

"Muhalefet partilerinin düşünebildikleri tek şey 24 Haziran seçimi"

25 Nisan 2018 16:48

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnâme (KHK) ile ihraç edilenlerin de oy kullanacağını hatırlattı. "Haksızlıkla, iftira ve yanlışlıkla KHK ile ekmeğinden olan mağdurlar" olduğunu söyleyen Yılman, "Karar almaları halinde bir partiyi sandığa gömecek ya da sandıktan zaferle çıkaracak kadar güce sahip olduklarının farkında mı değilsiniz?" diye sordu.

Yılman, haksız bir şekilde 'FETÖ’cü damgası yapıştırılıp ihraç edilenlerin sık sık köşesine taşıdığını söyleyerek, "Bir şehir kuracak kadar çoğunluğa sahip bu insanların etrafındaki insanları da dahil ettiğinizde milyona yakın bir topluluğun bu sıkıntısına ivedilikle çözüm bulunması gerektiğinin altını defaatle çizdim" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 31 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, OHAL döneminde KHK'lerle toplam 110 bin 778 kişinin ihraç edildiğini, daha sonra 3 bin 604 çalışanın göreve iade edildiğini söylemişti.

Yılman KHK mağdurlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sayıları milyonu aşan bu mağdurlar topluluğunun durumundan şu an için CHP başta olmak üzere, zaman zaman bu duruma vurgu yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da dahil olduğu karşı tarafın, yani muhalefet partilerinin de haberi yok! Neden? Çünkü şu anda düşünebildikleri tek şey 24 Haziran seçimi!

"Soruyorum şimdi tek gündemleri 24 Haziran’da seçimi kazanmak olan tüm siyasilere: Siz bu insanların da birer oy hakkı olduğunun, topluca karar almaları halinde bir partiyi sandığa gömecek ya da sandıktan zaferle çıkaracak kadar güce sahip olduklarının farkında mı değilsiniz yoksa farkındasınız ama umurunuzda mı değil? Pardon ama hangisi?" 

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