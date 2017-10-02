Sevilay Yılman: Meral Akşener’in partisi AK Parti’yi mi çökertir yoksa...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Meral Akşener'in yeni partisinin SONAR'ın araştırmas ilgili olarak "Akşener’in partisi hangi partinin tabanını eksiltiyor? Son genel seçimi baz alıp MHP’nin 1 Kasım 2015’te 11.9 oy oranını düşündüğümüzde Akşener’in partisinin oradan alabildiği oran hepi topu % 1.9! Peki geri kalan yüzde 8.5? O nereden? Tabloya göre AK Parti’den! Çünkü biliyorsunuz ki 2015’te AK Parti’nin oy oranı % 49.5’ti! Yani araştırmaya göre değerli okurlarım, Akşener’i TBMM’ye taşıyacak oy oranının neredeyse tamamı AK Parti tabanından!" dedi.

Yılman'ın "Meral Akşener’in partisi AK Parti’yi mi çökertir yoksa..." başlığıyla (2 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Epeydir bir kamuoyu araştırması falan görmüyorduk... Başta AK Parti olmak üzere tüm siyasi partilerin kendileri için anket yaptırdığı biliniyor, ama bunları kamuoyuyla paylaşmadıkları için rakamlardan haberimiz olmuyordu. Bir derin sessizlik vardı o alanda. Bozuldu neyse ki. Az çok “halk bugün seçim olsa kime oyunu vermeyi düşünür” ve “siyasal partilerin son oy oranları” hakkında önümüze bir veri düştü!

SONAR’dan düşen bu verilere göre Türkiye’nin siyasi tablosu bir hayli karışık! Tabloda bana en akıllıca gelen AK Parti’nin hâlâ tek başına iktidar olması. Onun dışındaki oranların çok doğru olabileceğine ihtimal vermiyorum. En büyük sorun da Meral Akşener’in liderliğinde kurulmaya çalışılan yeni partiyle ilgili... Akşener’e büyük bir sempati var buna eminim. Ve eğer kurmayı başarabilirlerse de ilk seçime iddialı bir giriş yapacağından da... Ama SONAR’ın yaptığı ankette bu konuda çok büyük bir karmaşa var. Şöyle: Araştırmaya göre henüz adı bile belli olmayan Akşener’li partinin oy oranı (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) 10.8! Diyelim ki bu oran doğru... Varsayalım öyle, ama o halde MHP’nin oy oranı nasıl 10.1 oluyor? SONAR’a göre destek aldığı siyasi zemin Ülkücülük olan her iki partinin de baraj sorunu yok! Türk milliyetçiliği hattından güç alan bu iki parti de TBMM’ye girebiliyor yani... Hadi bu da doğru diyelim ve şu soruyu soralım o zaman: Akşener’in partisi hangi partinin tabanını eksiltiyor? Son genel seçimi baz alıp MHP’nin 1 Kasım 2015’te 11.9 oy oranını düşündüğümüzde Akşener’in partisinin oradan alabildiği oran hepi topu % 1.9! Peki geri kalan yüzde 8.5? O nereden? Tabloya göre AK Parti’den! Çünkü biliyorsunuz ki 2015’te AK Parti’nin oy oranı % 49.5’ti! Yani araştırmaya göre değerli okurlarım, Akşener’i TBMM’ye taşıyacak oy oranının neredeyse tamamı AK Parti tabanından! MHP’den falan değil... Ben bunu çok inandırıcı bulmadım işte! Baştan da dediğim gibi ister kabul edilsin ister kabul edilmesin Akşener’in partisi güçlü bir biçimde geliyor. Ve eğer son anda bir sıkıntı çıkmazsa da bu parti siyasi yelpazede sağlam bir şekilde yerini alır, ama bu şekilde değil! Bu imkânsız bir şekil! MHP’ye küskün neredeyse tüm Ülkücülerin bir araya gelip kurduğu bir parti eğer bu rakamlara ulaşabiliyorsa MHP’nin altını tamamen oymuş olması gerekiyor.

Haksız mıyım?