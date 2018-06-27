Sevilay Yılman: Kılıçdaroğlu'na "İnce müthiş bir rüzgâr yakaladı, kendi rızanızla bırakın" diyenler arasında kimler yok ki!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası istifa edeceği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin durdurduğunu ileri sürdü.

Yılman, "eski genel başkanlar ve CHP'nin ağır toplarının Kılıçdaroğlu'na 'İnce müthiş bir rüzgâr yakaladı. Buna kayıtsız kalmayın lütfen! Kendi rızanızla koltuğu ona devredin' dediğini iddia etti.

Yılman, "Ne olacak bu CHP’nin ve Muharrem İnce’nin hali?" başlığıyla yayımlanan (27 Haziran 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Herhalde koltuğuyla buluştuktan sonra bir şeyler depreşti bilemiyorum. Aralarında birçok CHP’li vekil olmak üzere insanlar Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultayı toplama yönünde bir açıklama beklerken tam tersi açıklamalarla karşı karşıya kaldı. Ve kaybetmiş değil, kazanmış, zaferle çıkmış bir genel başkan tavrıyla akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 kişiden biri olan Yılman ayrıca, şunları kaydetti:

"Partisine ve kendisine seçim öncesi gerek oy oranlarıyla gerekse izlediği siyasetle ilgili kim eleştiride bulunmuşsa, “iftira, itham ve isnat”ta bulundukları gerekçesiyle teşekkür etmiş. Ben dün sosyal medya hesabımdan yanıt verdim Sayın Bahçeli’ye ama bir de buradan yazayım. Evet kendisini genel af konusunda yaptığı ısrarlı çağrılarından dolayı eleştirdim birkaç kez. Ancak bunu iddia ettiği gibi bir algı amacıyla falan değil, kamuya sorumluluğu olan bir gazeteci olarak yerine getirdim. Ve hiç de pişman değilim. Dün bu konuda ne düşünüyorsam aynısını devam ettireceğim ve ola ki Sayın Bahçeli bu genel af konusunu, 'Söz verdim seçmenimize!' deyip tekrar gündeme getirirse ben de yine aynı şekilde itiraz etmeye devam edeceğim."