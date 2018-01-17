Sevilay Yılman: Kaftancıoğlu projenin ilk parçası, Oğuz Kaan Salıcı'yı CHP Genel Başkanı yapmak istiyorlar

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun Oğuz Kaan Salıcı'yı CHP Genel Başkanı yapmak için belirlenmiş olan projenin başlangıç aşaması olduğunu söyledi.

Yılman CHP kulislerindeki iddiaları köşesine taşıyarak, "Dün görüştüğüm CHP’li kaynaklarımdan aldığım önemli iddiaları sizlerle paylaşmak istiyorum. İddiaya göre, Kaftancıoğlu’nu il başkanlığı koltuğuna taşıyan, kendisi de eski il başkanı olan Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı. Salıcı’nın da önümüzdeki şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlık yarışına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tarafıma bu kulisi aktarana göre Kaftancıoğlu projenin ilk parçası, ikinci esas parça ise Salıcı’nın CHP’ye genel başkan yapılması" dedi.

Sevilay Yılman'ın Habertürk'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Bazı köşe yazarlarının yer yerinden oynasa, dünya ters dönse dahi sorgulamaktan, soruşturmaktan, yazmaktan kendini bir türlü alamadığı alanlar vardır. Mesela Fatih Altaylı için bu alan Galatasaray’dır. Köklü bir Galatasaraylı olan Fatih Ağabey için bu takıntı gibi bir şeydir; kulüp içerisinde neler olup bittiğini sorgulayıp yazmak ve yazarken de yorumlarını katmak!

Benzer durum bende de var. Ben de CHP içi siyaseti, kulisleri merak etmeden, öğrenmeden, sorgulamadan ve yazmadan yapamıyorum. Çoğu yazarın umurunda bile değil bu işler ama işte benim için durum tam tersidir. Eski bir CHP’li olduğumdan mı yoksa sülalemin neredeyse tamamı CHP’ye gönül verdiğinden mi bilmiyorum, CHP içi siyaset ve olup bitenler de benim vazgeçilmezimdir.

Hülasa... Bundan hareketle elimden geldiğince takip etmeye gayret ederim CHP’nin kongrelerini, kurultaylarını filan. Ancak geçen hafta sonu yapılan ve tartışmalara yol açan Canan Kaftancıoğlu’nun seçildiği İstanbul İl Başkanlığı kongresine çok istememe rağmen bazı mücbir sebeplerden dolayı katılamadım. Ama takip ettim. Öncesinde ve sonrasında neler olup bittiğini güvendiğim CHP’li kaynaklarımdan elimden geldiğince öğrenmeye çalıştım.

Bir kere şunu söyleyeyim: İstanbul İl Örgütü çok fena çalkalanıyor. Örgüt ikiye değil, neredeyse dörde filan bölünmüş durumda. Bir önceki başkan Cemal Canpolat’ın karşısında Kaftancıoğlu’nun tek hamleyle seçimi kazanmış olması sürpriz olarak kabul ediliyor. BeklenmiyormuşKaftancıoğlu’nun kazanabileceği. Hatta şans dahi verilmiyormuş kendisine; zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlünün, arzusunun, tercihinin Canpolat ve ekibinden yana olduğu biliniyormuş. Alevi delegelerinin “Dede” diyerek hitap ettiği Canpolat ve ekibinin cumartesi gecesinden bu yana büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve Kaftancıoğlu’na seçimi kazandıran unsurların, dinamiklerin neler olduğunun parti içerisinde hararetle tartışıldığı iddia ediliyor.

Sadede geleyim... Ben Kaftancıoğlu’nu şahsen tanımıyorum. Hakkında bildiğim tek şey, suikasta kurban giden gazeteci Ümit Kaftancıoğlu’nun gelini ve CHP’de PM üyesi olması. Onun dışında bugün Kaftancıoğlu’yla ilgili yazılıp çizilen, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili kesin ve net bilgi sahibi olmadığım için şimdilik bir yorum yapmayacağım. Ancak dün görüştüğüm CHP’li kaynaklarımdan aldığım önemli iddiaları sizlerle paylaşmak istiyorum. İddiaya göre, Kaftancıoğlu’nu il başkanlığı koltuğuna taşıyan, kendisi de eski il başkanı olan Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı. Salıcı’nın da önümüzdeki şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlık yarışına gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tarafıma bu kulisi aktarana göre Kaftancıoğlu projenin ilk parçası, ikinci esas parça ise Salıcı’nın CHP’ye genel başkan yapılması.

Salıcı’yla ilgili genel merkez nezdinde de epeyce bir sıkıntı olduğunu biliyordum. Mesela partinin dış ilişkiler komisyonundaki görevini kullanarak başta ABD Büyükelçisi olmak üzere sık sık AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ve konsoloslarıyla bir araya gelmesi ve bu görüşmelerden grup başkanlarını yahut partinin diğer yetkili kurullarını haberdar etmemesi gibi...

Sadece Salıcı’yla ilgili değil, yeni dönemin projeleri arasında sayılan bu iddialar bence gelecek günlerde epey tartışılacak.