Sevilay Yılman: İşte budur benim gönlümdeki fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da Suriye konulu dörtlü zirve gerçekleşti. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 4 liderin Vahdettin Köşkü’nde birlikte verdiği pozu değerlendirdi. Yılman, " İşte budur benim gönlümdeki fotoğraf!" vurgusu yaptı.

Sevilay Yılman, Suriye Zirvesi'nde Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron'un birlikte poz verdiği fotoğrafı değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "İşte budur benim gönlümdeki fotoğraf!

Siz nasıl bakarsınız bilmiyorum ama ben önceki gün İstanbul’da, Vahdettin Köşkü’nden yansıyan fotoğrafa bayıldım.

Batı hayranı filan değilim ama kesinlikle Batıyla barışık olmayı isteyen bir Türk olarak gurur duydum o resimden.

Muhteşem İstanbul Boğazı’nı arkasına alan dört büyük ülkenin liderlerinden yansıyan bu kareye inşallah nazar değmez ve Türkiye bundan sonra da bu kare ve benzeri fotoğraflarla anılır dünyada."

Sevilay Yılman'ın "O askerler donarak şehit olmamalıydılar!" başlığıyla (29 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz