Sevilay Yılman: İktidara muhalif olmak FETÖ'cülükle eş değer bir durum teşkil ediyorsa...

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya açılan FETÖ soruşturmasını değerlendirdi. Yazarların muhalif kimlikleri üzerinden 'FETÖ'ye destek vermekle suçlandıklarını belirten Yılman, yazısında "İktidara muhalif olmak FETÖ’cülükle eş değer bir durum teşkil ediyorsa, o zaman memleketin yüzde 50’sinin de FETÖ’cü olduğunu ilan etmek anlamı çıkmaz mı?" sözlerine yer verdi.

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru’nun ve bazı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 isme "FETÖ’ye yardım" davası açılmıştı. Yazar ve çalışanların 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sevilay Yılman'ın Habertürk'te yer alan 19 Aralık tarihli yazısından ilgili kısım şöyle:

" Şimdi buradan herkese açık açık soruyorum:



Bu iki isim veya onlar gibi oldukları düşünülen diğer muhalif gazeteciler, kalemler veya televizyoncular…



Bu insanların sırf muhalif, sırf AK Parti’nin iktidarından hoşnutsuz ve bu iktidarın sona ermesini istiyor diye “FETÖ’cü” ya da “FETÖ destekçisi” şeklinde suçlanmaları ve haklarında dava açılıp meselenin yargıya taşınması hakkaniyetli bir yaklaşım mıdır?



Kimse kusura bakmasın ama eğer bu ülkede, bu iktidara muhalif olmak FETÖ’cülükle eş değer bir durum teşkil ediyorsa, o zaman memleketin yüzde 50’sinin de FETÖ’cü olduğunu ilan etmek anlamı çıkmaz mı?



İktidar yanlıları, iktidara taraf kalemler, yazarlar elbette bu muhalif yazarlara karşı mücadele edecektir.



Etmelerinden daha doğal bir şey yoktur; ama bunu işin kolayına kaçıp, “O da FETÖ’cü, bu da FETÖ’cü” diyerek değil de, ayakları yere basan, sağlam donelerle yapmaları hem daha ahlaklı hem de daha insani ve adil olmaz mı? "

Yazının tamamı için tıklayın: Çölaşan ve Necati Doğru gerçekten FETÖ’cü olabilirler mi?