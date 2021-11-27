Sevilay Yılman: Hani TÜİK’e göre enflasyon yüzde 19 idi; o halde vergi ve harçlara yüzde 36 zam neyin nesi?

HaberTürk yazarı, gazeteci Sevilay Yılman, 2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranlarına tepki gösterdi. Yılman, “Hani TÜİK’e göre enflasyon yüzde 19 idi; o halde vergi ve harçlara yüzde 36 zam neyin nesi?” diye sordu.

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlo taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak.

Yılman zamları sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi. “Sabah sabah vergi ve harçlara yüzde 36.2 zam haberiyle uyanmış olmamıza hayıflanmayalım. Bu Ekonomik Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı!” diyen Yılman, “Hani TÜİK’e göre enflasyon yüzde 19 idi. Madem TÜİK doğrudan şaşmazdı. O halde vergi ve harçlara yüzde 36 zam neyin nesi?” diye sordu.

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