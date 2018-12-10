Sevilay Yılman: Gezi eylemleri birkaç gün sonra hükümeti devirmeye dönük derin bir operasyona dönüşmüştü

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Fransa'daki "Sarı Yelekler" eyleminin Gezi eylemleri ile büyük benzerlik gösterdiğini öne sürdü. Yılman, "Gezi eylemleri de bir grup çevreci gencin çok masumane taleplerini dile getirmek için başlatılmış ancak o eylemler birkaç gün sonrasında masumiyetinden uzaklaşmış ve mesele hükümeti devirmeye dönük derin bir operasyona dönüşmüştü" dedi.

"Gezi eylemleri sonunda ülke olarak çok büyük zarar görmüştük" diyen Yılman'ın "Sarı Yeleklileri Fransız solcuların desteklemediğinden bizim solcular haberdar mı acaba?" başlığıyla (10 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...Fransa’daki bu Sarı Yelekliler eylemlerinin 2013'teki Gezi eylemleri ile büyük benzerlik gösterdiğini düşünüyorum.

Gezi eylemleri de bir grup çevreci gencin çok masumane taleplerini dile getirmek için başlatılmış ancak o eylemler birkaç gün sonrasında masumiyetinden uzaklaşmış ve mesele hükümeti devirmeye dönük derin bir operasyona dönüşmüştü.

İnsanların çevreyi koruma, yaşam tarzlarına müdahale endişesi ile başlattıkları eylemler yasa dışı örgütlerin vandallığı ve barbarlığı ile bambaşka bir noktaya evrilmiş ve sonunda ülke olarak çok büyük zarar görmüştük.

Fransa’da da olan farklı bir şey değil şu anda.

Sarı Yelekliler hareketinin ortaya çıkış sebebi, akaryakıta yapılan zam ile alakalıydı. Ancak sonrasında eylem hükümet karşıtı bir kalkışmaya evrildi.

Hülasa… Şu anda bu eylemin bizatihi içinde olan ve destek verenlerin tek amacı Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron ve yönetiminin kellesini almak.

Fransa’daki tüm sol çevrelerin bu gerçeği görüp geri adım attığı ve kesinlikle destek vermediği bu eylemlerin Türkiye’deki sol çevreler tarafından hâlâ destekleniyor ve sahipleniliyor olması garip bir durum.

Tabii bunun nedeni bizdeki solcuların, “Hangi iktidar olursa olsun! O iktidara karşı yapılan her eylemin yanındayız” gibi sabit bir düşünceye sahip olmalarından mı yoksa Fransa’daki olayın esasını hâlâ kavrayamamalarından mı bilemiyorum ama bizim sol görüşlü arkadaşların haberi olsun:

Bu tutumları Fransa’daki solcuları epeyce öfkelendiriyor!

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