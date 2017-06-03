Sevilay Yılman: FETÖ savarcı şovlarınız yetti artık, alın saçma sapan analizlerinizi de cehennemin dibine gidin!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Şırnak'ta askeri helikopterin yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğramasıyla ilgili olarak sosyal medya bir takipçisinin “Dünkü facianın suikast olmasının tek şekli pilotların kamikaze olması. Bile bile tellere takılmaları” dediğini aktardı. "Yani bu vatandaşa göre, o elim kazada hayatını kaybeden pilotlar Kurmay Yüzbaşı Serhat Sığınak ve Üsteğmen Abdülmuttalip Kesikbaş, FETÖ örgütüne hizmette yeminli bir kamikaze imiş" diyen Yılman, "Yani, o iki genç pilot Fethullah’ın emir kulu olabilirmiş yani" ifadesini kullandı. Yılman, "Birilerinin bunlara dönüp, 'Yettiniz artık! Alın saçma sapan analizlerinizi de, öngörülerinizi de cehennemin dibine gidin' demesine önayak olmak" diye yazdı.

Sevilay Yılman'ın "Yetti sizin FETÖ savarcı şovlarınız artık" başlığıyla yayımlanan (3 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Yazmayayım dedim, karışmayayım dedim ama bu son yapılan zevzeklik gerçekten beni zıvanadan çıkardı. O an yapacak, Twitter’da o saçmalığı görür görmez tepki gösterecektim ama vazgeçtim. İyi de yapmışım; çünkü o ilk anda göstereceğim tepkiyle başıma olmadık bir bela alacaktım.

Çünkü biraz sonra okuyacağınız zevzekliği yapanların arkasında genellikle bir trol sürüsü var. “Ne yapıyorsunuz, ne saçmalıyorsunuz siz?” dediğiniz anda o trol sürüsi ağız dolusu küfür ve hakaretlerle şahsınıza saldırıya geçer. Siz de bu edepsiz, bazısı eski FETÖ’cü de olan trol sürülerinin karşısında ya onların seviyesine inip edepsizleşmek durumunda kalırsınız ya da “İt ürür, kervan yürür” deyip işinize bakarsanız! Ben epeyce bir tecrübe ettiğim için son zamanlarda kim ne şekilde saldırıya geçerse geçsin ikinci yolu seçiyorum.

Dertleri caka satmak

Neyse... Sadede gelelim... Yani beni çileden çıkaran şu zevzeklik meselesinin ne olduğuna. Şırnak Şenoba’da helikopter kazasının ardından 13 vatan evladı, kahraman TSK mensubunu kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Ailelerine ve sevenlerine de sabırlar versin. Çok zor gerçekten böyle olaylar üzerine yazmak, konuşmak falan.

Tabii bu insan olma erdemine sahip kişiler için geçerli. Olmayanlar için bir önemi yok bu tür olaylar sonucunda kimin canının ne kadar yandığının ya da hangi evin hangi ateşlerle kavrulduğunun falan. Onların tek derdi vardır “analiz” döşenip millete caka satmak! Umurlarında değildir aslında o kazadaki kayıplar, yaşanan acılar, geride kalanların gözyaşları filan.

Bunlardan biri, şöyle yazdı değerli okurlarım Twitter adresinden: “Dünkü facianın suikast olmasının tek şekli pilotların kamikaze olması... Bile bile tellere takılmaları...”

Yani bu vatandaşa göre, o elim kazada hayatını kaybeden pilotlar Kurmay Yüzbaşı Serhat Sığınak ve Üsteğmen Abdülmuttalip Kesikbaş, FETÖ örgütüne hizmette yeminli bir kamikaze imiş. Yani, o iki genç pilot Fethullah’ın emir kulu olabilirmiş yani!

Yazsam destan olur

Olayın sorgulanması, helikopterin kazayla mı yoksa bir komplo veya suikast ile mi düşürüldüğünün araştırılması elbette çok normal. Ben bile sıradan bir kaza olabileceğine inanmıyorum ama sırf bu şüphe var diye o kazada hayatını kaybetmiş gencecik iki insanın vebaline girmek de neyin nesi arkadaş! Sorsan, “Elinde bir belge var mı? Yok! Bir duyum mu aldın? Yok! Eeee? Nerenden uydurdun peki o pilotların kamikaze olabileceğini?” Diyecek ki: “FETÖ öyle sinsi ve öyle berbat bir örgüt ki her ihtimali düşünmek hakkımız!”

Dilimin ucuna çok şey geliyor inanın. Yani frene basmasam çok çok ağır şeyler yazarım. Çünkü bunların zamanında bu örgüte nasıl hizmet ettiklerini en iyi bilenlerden biriyim. Bu tayfanın vaktinde bu örgütle kurdukları ahbaplıklarını falan yazmaya kalksam destan olur, ama benim derdim o değil. Derdim sırf şov uğruna, prim yapmak uğruna o iki şehit pilotun günahına girecek kadar kendilerinden geçmiş bu tayfayla ilgili birilerini haberdar etmek. Ve o birilerinin bunlara dönüp, “Yettiniz artık! Alın saçma sapan analizlerinizi de, öngörülerinizi de cehennemin dibine gidin” demesine önayak olmak!

Anlatabildim mi?