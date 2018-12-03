Sevilay Yılman: Erdoğan tüm dünya halklarının onurunu, namusunu kurtarmıştır bu da böyle biline!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Arjantin de düzenlenen G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davranışlarından övgüyle bahsetti. Yılman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı görmezden gelen Erdoğan için "Sadece Türkiye halklarının değil, tüm dünya halklarının onurunu, namusunu kurtarmıştır bu da böyle biline!" dedi.

Yılman, "Kızmayın Ebru Gündeş’e! Her şey kızı için!" başlığıyla (3 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümümden şunları kaydetti:

Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olan bir numaralı şüpheli Veliaht Prens Selman diğer liderlerin sevgi gösterileri ile şımartılırken, o liderler arasında ona selam vermeyip, hatta görmezlikten gelen tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan’ın bu tavrı sadece Türkiye halklarının değil, tüm dünya halklarının onurunu, namusunu kurtarmıştır bu da böyle biline!