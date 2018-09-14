Sevilay Yılman da THY'deki üniforma tartışmasına katıldı: Büyük bir skandal

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Türk Hava Yolları'nın (THY) İtalyan tasarımcılara tasarlattığı yeni üniformalarına yönelik olarak süren tartışmaya katıldı. Yılman, "Büyük bir skandal" diyerek nitelediği olay için "İtalyanlara kim götürdü bu işi teslim etti bilmiyorum ama kusura bakmasınlar bu tasarımlar eski üniformaların yerini zaten doldurabilecek nitelikte olmamış" diye yazdı.

THY'nin, İtalyan Ettore Bilotto tarafından tasarlanan yeni kabin üniformaları 29 Ekim 2019 tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak.

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) üyesi Hikmet Tanrıverdi'nin ilk tepkiyi gösterdiği olaya sosyal medyadan da "yerli ve milli" eleştirisi geldi. Yılman, "THY canımız… Bizim gururumuz… Göğsümüzü kabartan çok mühim bir markamız… " diye yazarak şunları kaydetti:

"Bizler elimizden geldiği kadar bu markanın hakkını verip, milli ve yerli davranıp THY ile seyahat etmeyi bir öncelik olarak görürken THY’nin dünya çapında tekstil devi olarak kabul eden Türkiye’yi bu konuda yok saymasını kabul edemeyiz."

Yılman'ın THY üniformalarıyla ilgili olarak yazdıklarının tamamı için tıklayın