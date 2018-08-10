Sevilay Yılman: CHP'li muhaliflerin yerinde olsam bir kenara çekilip yerel seçimin sonuçlarını beklerim

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 24 Haziran sonrasında CHP içinde başlayan olağanüstü kurultay krizine ilişkin ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Topladıkları imzaları genel kurul tarafından kabul edilmeyen CHP içindeki muhaliflerin ellerindeki son hamlenin tüzük kurultayı olduğunu belirten Yılman, her koşulda olağanüstü kurultayın en erken 45 gün sonra gerçekleştilebileceğini belirtti. 31 Mart'taki yerelseçimelri hatırlatan Yılman, "CHP'li muhaliflerin yerinde olsam bir kenara çekilip yerel seçimin sonuçlarını beklerim" önerisinde bulundu.

"Tüzük kurultayı olunca ne olacak CHP’de?" başlığıyla (10 Ağustos 2018) yayımlanan yazısında "Olağanüstü kurultay için topladıkları imzayla genel merkezi ikna edemeyen değişim taraftarlarının kafasındaki son planın ise tüzük kurultayı yapmak" olduğunu söyleyen Yılman, "Bu kez 248 imza toplayıp partiyi seçimsiz tüzük kurultayına götürme niyetindeler" dedi.

Bu hafta sonu 'Çağrı Heyeti'nin tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere olağanüstü kurultay için imzasını veren delegelerle bir araya geleceği belirten Yılman, bu toplantıda tüzük kurultayı için yeni bir hamle yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini yazdı.

Yılman, CHP içindeki muhaliflerin amaçlarını ise şöyle kaleme aldı:

"248 oya tekabül eden imzayla tüzük kurultayını yapıp o kurultayda seçimli kurultay için 622 yeterli imzayı toplayıp genel başkan seçiminin yapılacağı kurultayı toplamak."

Bu yöntemin biraz çetrefilli ve uzun bir yöntem olduğunu ifade eden Yılman, "Pazartesi başlasalar bile muhalifler tüzük kurultayı için imza toplamaya bunun teslim süresi ayın sonunu bulur. Ve genel merkez eli mahkum bu tüzük kurultayını toplamaya karar verse bile bu en erken 45 gün sonra olur. Yani genel başkan seçiminin yapılacağı ön tüzük kurultayı bugünden baktığınızda en az 3 ay sonra yapılabilir. Yapıldı diyelim ve muhalifler muvaffak oldular ve seçimli kurultay için yeterli 622 imzayı da o günkü tüzük kurultayında topladılar varsayalım. Ama bu seçimli kurultayın olması için de en az 45 gün lazım" diye yazdı.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimleri hatırlatan Yılman, "Büyük kurultay ile belediye seçimleri arasında hepi topu 1 ay gibi bir zaman kalıyor. O hengamede nasıl olacak bu iş Diyeceğim şu ki; muhaliflerin işi zor! Akıl vermek gibi olmasın ama ben o muhaliflerin yerinde olsam hiç bu zorlu yola tevessül etmem ve bir kenara çekilip yerel seçimin sonuçlarını beklerim. Ve ne yapacaksam da ondan sonra yaparım" dedi.