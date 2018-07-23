Sevilay Yılman, CHP'li İlgezdi'den özür diledi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü köşesinde CHP Milletvekili Gamze İlgezdi'den özür dilediğini yazdı.

Yılman, "CHP Milletvekili Gamze İlgezdi ile 24 Haziran seçimleri öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı VIP’te karşılaşmamızdan hareketle katıldığım TV programında söylediklerim sonunda mahkemeye taşındı" dedi.

"Eşi Battal İlgezdi ve küçük çocukları ile arife gününden bir gün önce tatil için uçağa binmek üzere havalimanında karşılaştığımız Gamze Hanım gönderdiği ihtarnamede kelime oyunları yaparak beni yalancılıkla suçlayıp, bir de yazının haberturk.com dan kaldırılmasını istiyor" diyen Yılman, "Upuzun bir açıklama olduğu için tamamını yayınlamam mümkün değil. Ama özetle şöyle demiş İlgezdi; “Ben Sevilay Yılman’ın katıldığı TV programında söylediği gibi bayram tatili amaçlı Bodrum İlçesi’ne gitmemiş, gitmeyi dahi düşünmemiş bir CHP’li vekilim. Yılman’ın söylediği o tarih aralığında (13 Haziran) Bodrum’da değildim. Olmadığımın da ispati 16 Haziran’da Muharrem İnce’nin İstanbul İlçeleri’nde yaptığı mitinglerdeki görsellerimle ispatlıdır!” ifadesini kullandı.

Yılman şöyle devam etti:

"Haberturk.com’un çiçeği burnunda yeni Genel Yayın yönetmeni sevgili Yavuz Barlas hukuk servisi tarafından kendisine gönderilen ihtarnameyi tarafıma yollayınca yalan yok önce bir afalladım.

“Allah Allah” dedim kendi kendime… “Yoksa ben o gün yani 13 Haziran 2018 günü Sabiha Gökçen’de gördüklerim başka bir İlgezdi’ler miydi, Muharrem İnce ile selamlaşmaları sırasında; ‘Bir iki günlüğüne şehir dışına kaçıyoruz’ diyen onlar değil miydi? Yoksa ben halüsinasyon mu gördüm falan diye bayağı bir hayıflandım.

Görmedim tabii… Onlardı, yani İlgezdi’lerdi ve bayram tatili için de uçağa binmek üzere Sabiha Gökçen’e gelmişlerdi. Ancak ben TV'de bu anekdotu aktarırken hasbelkader Bodrum demişim. Meğer Gamze Hanım, eşi Battal Bey ve çocukları Bodrum’a değil, başka bir yere kaçmışlar bayram için.

Galiba Altınoluk'muş. Onu da sonradan beni; “Gamze benim kuzenimdir. Lütfen olumsuz bir şey yazma, konuşma onun hakkında” diyen vatandaş sayesinde öğrendim. “Seni mahkemeye verecek çünkü Bodrum’a gitmedi, Altınoluk’a gitti” dediğinde…

Yani düzeltiyorum… Gamze İlgezdi 13 Haziran 2018 günü Sabiha Gökçen’den eşi ve çocuğu ile Bodrum’a gitmemiş gerçekten. Bu maddi hata dolayısıyla çok özür diliyorum. Başka bir yere gitmişler ve hatırlamıyorum 5 gün boyunca demişim TV'de konuşurken. O da yanlış olmuş. 5 değil, 3 günmüş. 13 Haziran’da gidilmiş çünkü 16 Haziran günü Muharrem İnce’nin İstanbul İlçeleri’nde düzenlediği mitinglere katılmış. Bundan dolayı da çok mahcubum. Çok çok özür Gamze Hanım… "