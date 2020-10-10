Sevilay Yılman, Calinos Holding'in faizsiz destek almak için hayvancılık işletmesi kurmasını yazdı: O önem Ziraat Bankası yönetiminde Can Akın Çağlar vardı!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, çiftçiye verilen Hazine desteğinden faydalanmak için 26 bin dönümlük süt hayvancılığı işletmesi ile yakınlarına 6 ayrı şirket kurdurduğu belirtilen Türk dizilerinin dünyaya ihracatını yapan Calinos Holding'i köşesine taşıdı.

Şirket sahibi Melih Fırat Gülen için "uyanık" ifadesini kullanan Yılman, "Ayrı ayrı şirket kurup faizsiz kredileri topluyor. Sonra da bu şirketlerin hisselerini emanetçilerden geri alıyor. Koca bir işletme haline dönüyor. Neyle? Devletin verdiği 2 yıl ödemesiz faizsiz kredilerle" ifadelerini kullandı.

"Bu nereye giderseniz gidin düpedüz vurgundur" diyen Yılman, "Şirketler arkadan dolanıyor bankanın o dönemki yönetimi de buna göz yumuyor. Hatta yol bile gösteriyor" dedi. Yılman, o dönem Ziraat Bankası'nın başında ise bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter olan Can Akın Çağlar olduğuna dikkati çekti.

Yılman, "Hadi bizden utanmıyorlar... Devletin polisini, savcısını, müfettişini falan sallamıyorlar. Ya peki köyde bin bir güçlükle hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan garibanın vebalini almaktan da mı korkmuyorlar! Nasıl insanlar bunlar? Nasıl bu kadar vicdansızlar!" diye tepki gösterdi.

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