Sevilay Yılman: Bu konuda değil Bahçeli, rahmetli babam da olsa aynı tavrı gösterirdim

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af konusundaki ısrarına ilişkin olarak sürdürdüğü tavrının "bilinçli" olduğunu söyledi.

"Bu talebin kesinlikle yanlış olduğunu ve asla karşılık bulmaması gerektiğini bilerek yazdım" diyen Yılman, "Değil Bahçeli, rahmetli babam da olsa aynı tavrı gösterirdim" dedi.

Yılman'ın "Erdoğan af konusunda gerçekten ne yaptı?" başlığıyla (11 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adım gibi eminim iktidara yakın gazetelerde yazan birçok gazeteci, köşe yazarı arkadaşımız da benim gibi düşünüyordu. Onlar da Devlet Bahçeli’nin “kader mahkûmları” adını verdiği mahkûmlara af getirilmesi konusundaki ısrarının yanlış olduğunu biliyorlardı. Ama “Fitne yapıyor, ittifaka çomak sokuyor” denilecek diye tek bir yorum dahi yapmadan öylece seyrediyorlardı Sayın Bahçeli’nin af konusundaki anlamsız ısrarını. Sadece af meselesi ısrarında değildi tabii bu suskunlukları... Bu arkadaşlar ittifaka da sırf Erdoğan istiyor diye ya tam destek verdi ya da sessiz kaldı.

Ancak şunu söyleyeyim, ister korkudan, isterse saygıdan veya Erdoğan’a ölümüne biatkârlıktan... Her ne sebeple olursa olsun, bu arkadaşlar aldıkları tavırla Erdoğan’a iyilik değil, kötülük yaptı. Onlar da farkında bunun ama tabii atı alan Üsküdar’ı geçtiği için bundan sonra ne deseler beyhude.

Bu arada kulağıma geliyor ki bazıları af talebiyle ilgili eleştiri yazılarımdan çok rahatsız olmuş. Bu yazıları bilinçli yazdığımı, Cumhur İttifakı’na nifak sokmak istediğimi ima eden muhabbetler yapıyorlarmış kendi aralarında.

Şunu söyleyeyim, evet ben bilinçli yazdım o af yazılarını. Bu talebin kesinlikle yanlış olduğunu ve asla karşılık bulmaması gerektiğini bilerek yazdım. Neden? Çünkü her ne sebeple olursa olsun, birinin ölümünden sorumlu bir katilin ya da birinin malını gasp etmiş bir hırsızın affı seçim için malzeme yapılamaz! Bu konuda değil Bahçeli, rahmetli babam da olsa aynı tavrı gösterirdim. Unutmadık vaktinde “Rahşan affı” ile neler olduğunu ve neler yaşadığını bu ülkenin. Onlar daha hafızalarımızda tazeliğini korurken Sayın Bahçeli’nin, iktidar ortağı tarafından kesinlikle desteklenmeyeceğini bile bile affı gündeme getirip mahkûmlara ve yakınlarına umut vermesi doğru da etik de değildi!

Neyse, ben bir daha yazmayacağım bu af konusunu. Çünkü önceki gece Zeytinburnu’nda halkla buluşmasında “Af ne zaman?” diye sorulunca, ötesini berisini düşünmeden cevabı yapıştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan! Bazıları Erdoğan’ın söyledikleriyle seçim sonrasını işaret ettiğini iddia ediyor ama bu doğru değil. Bu hâlâ bazılarının MHP’yle araya kara kedi girmesin saikiyle yaptıkları bir şey. Kim ne derse desin mühim değil. Çünkü benim zaviyemde Erdoğan, “Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af filan çıkarmayız” diyerek harika bir cevapla meseleye son noktayı koymuştur!

Sağ olsun... Var olsun...