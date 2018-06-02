Sevilay Yılman: Bahçeli'nin açıklamaları beni ürküttü

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin af hakkındaki açıklamalarından ürktüğünü söyledi. Yılman, “Neden? Çünkü affedilmesini istediği ve adlarını kader mahkûmları koyduğu, toplamda sayıları 187 bin civarında olan mahkûmlar arasında mesela 30 bine yakın katil var” dedi.

Yılman bugünkü köşesinde Bahçeli’nin af açıklamaları hakkında şunları yazdı:

AÇIKÇASI ben de artık anlamakta güçlük çekiyorum MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin “Kader mahkûmları” adını verdiği kişilerle ilgili af istemesindeki ısrarı... Hatırlarsanız Bahçeli’nin bu çıkışı ilk dile getirmesinin ardından kaleme aldığım bir yazıda, bu talebinin ittifak ortağı iktidar tarafından asla kabul görmeyeceğini, Sayın Bahçeli’nin de bunu bildiğini ancak buna rağmen dile getirmesinin tek nedeninin seçime yönelik bir tavır olduğunu yazmıştım. Yani Bahçeli’nin bu af talebinin kabul görmeyeceğini bile bile dillendirmesinin tek sebebi, o kesimin oylarının 24 Haziran seçimlerinde MHP’ye tahvil edilmesiydi.

Düne kadar da öyle düşünüyordum, ama dün partisinin genel merkezine teşekkür ziyaretine gelen Mahkûm Yakınları Derneği Başkanı Enver Yılmazile yakınları cezaevinde tutuklu bulunan aileleri kabulü sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle bu fikrim tamamen değişti. Ve açıkça yazıyorum; bu buluşmada yaptığı, “Temennim odur ki inşallah Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atar ve af çıkar!”açıklamaları beni hem irite etti hem de ürküttü.

Neden? Çünkü affedilmesini istediği ve adlarını kader mahkûmları koyduğu, toplamda sayıları 187 bin civarında olan mahkûmlar arasında mesela 30 bine yakın katil var. 45 bine yakın ise hırsız!

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