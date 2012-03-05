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Sevil Kılıçdaroğlu: Doktor yoktu, çocuğumu kaybettim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Vanlı depremzedeler için düzenlenen kahvaltıda bir anısını anlattı

05 Mart 2012 11:06

 

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevil Kılıçdaroğlu, yıllar önce Patnos’tan doktor bulmak için Erciş’e, sonra da Van’a geldiklerini ancak bulamayınca bebeğini kaybettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Vanlı depremzedeler için düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Van’la ilgili bir anısını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Bundan yıllar öncesine ait Van ile ilgili bir anım var. Eşimin annesi, babası Ağrı Patnos’ta oturuyordu ve ben ilk bebeğimi, o bebeğimizi maalesef kaybettik. Orada doğum yaptım. Rahatsızlandım, çok gencim tabii, bir de İstanbul gibi bir yerden gitmişiz. Evet o yörede doğdum büyüdüm belli bir yaşa kadar ama. Çocuk doktoru arıyorum,  ‘Erciş’te var’ dediler. Erciş ve Van’ı ilk kez o zaman gördüm, Erciş çok güzel bir yer. Ama oradaki çocuk doktoru değilmiş, başka bir uzman. Sonra Van’da Daim Dirican diye bir doktor vardı, bunca sene geçti adını hiç unutmadım. Sonra buldum buradaymış, ama ulaşamadım kendisine. Hiç unutmuyorum o zamanki doktorun odasındaki manzarayı. Hepsi çocukları kucaklarında gencecik kızlar. Ben gerçek ela gözü orada gördüm. Bu kadar mı güzel? Gencecik anneler, yerel giysiler içinde. Hiç unutamam o manzarayı, o doktoru da hiç unutamıyorum” diye konuştu.
 

 

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