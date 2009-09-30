Sevil Atasoy: Tolon'la görüşmeye gittim

Eski İstanbul Adli Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Zaman'ın 'Üniversitede büyük fişleme' haberinin ardından Taraf gazetesine konuşmuş ve Birinci Ordu Komutanı olduğu dönemde Org. Tolon'a, Adlî Tıp'la ilgili bilgi verdiğini söylemişti.



Ergenekon dosyasına giren 47 sayfalık raporu kendisinin yazmadığını söyleyen Atasoy, bilgiler ün kendisine ait olduğunu gönderenin ise Ümit Sayın olduğunu belirtmişti. Prof. Dr. Sevil Atasoy, Cnn Türk'te 5N1K programında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı.

Kendisiyla ilgili çıkan iddiaları yanıtlayan Atasoy şunları söyledi...

Atamanın altında ne olduğunu merak ediyordum. Ben birçok kişiye gittim sadece Hurşit Tolon'a değil. Adalet Bakanlığı'nın Adli Tıp'a karşı yeni bir yapılanma programı vardı. Daha önce bana teklif edilen ama benim kabul etmediğim bir çalışmaydı.

Ben kimseyi şikayet etmedim. Zaten çok sayıda asker öğrencim vardı. Onlarla da konuştum bu konuyu... Ayrıca milletvekilleri ve siyasilerle de konuştum. Ama bunu medya ile paylaşmadığım için bilinmiyor.

Ümit Sayın'la nasıl bir tanışıklığınız var?

Ümit Sayın farmakoloji doçentidir. Aynı binada altlı üstlü çalışan insanlarız. O, ABD'ye gittiğinde de görüştük. Bağımlılık ve uyuşturucu ile ilgili çok sayıda yayını olduğu için bizimle çalışmaya başladı. Ümit Sayın'ın 11 Eylül sonrasında da komplo teorileri ortaya atmıştı, hatta yazıları var biliyorsunuz. Mesleği dışında da aktiviteleri olduğunu biliyoruz.

Onaylıyor musunuz Ümit Sayın'ı?

Hayır onaylamıyorum.



Peki nasıl onaylamadığınız biriyle Hurşit Tolon'a gidiyorsunuz?

İyi bir bilim insanıydı. Birtakım başka şeyleri de olan, marjinal görüşlü biri.



Hurşit Tolon 1. Ordu komutanıydı. Neden Genelkurmay Başkanıyla değil, 1. Ordu komutanı ile görüştünüz?

Genel Kurmay Başkanıyla da görüştüm. Neden benim görev sürem uzatılmadı diye herkese sordum. Çünkü o dönemde bana yaşım nedeniyle görev süremin uzatılmadığı söylemişlerdi. Ama ben bunun gerçek sebebini öğrenmek istiyorum. Ben bu kurumda yıllardır varım. Ben pozitif bilimle iş yaoan biriyim nerede hata yaptığımı bilmek isterim.



Hurşit Tolon'a gitmek kimin fikriydi? Sizin mi, Ümit Sayın'ın mı?

Bunu hatırlamıyorum açıkçası.



Nerede görüştünüz?

Garnizon'da.



Uzun bir görüşmemiydi?

Hayır 15-20 dakika sürdü.



Komplo mu kuruldu size?

Komplodan ziyade adımın kullanıldığını düşünüyorum.



Bu kadar kişiyle konuştuğunuz için pişmanmısınız?

Hayır pişman değilim. Bakın ben herkesle konuştum bunu. Bir tek basınla konuşmadım. Bu hata ise bu da benim atladığım birşey olsun.



Mısır Çarşısı olayındaki iddialara ne diyorsunuz? Siz orada kasıtlı bomba patladı dediniz mi?Nasıl böyle birşey söyleyebilirim. Olayın ardından biz kurum olarak görevlendirildik. Delilleri topladık. Ben de ekibin başındaydım. Bu o deliller ve çalışmaların sonucundaki çıktıdır. (Elindeki dosyayı gösteriyor) Deniyor ki raporlar arasında fark var. Aynı olayı farklı 2 yer incelerse burada farklılık olur. Burada bizim delillerimiz var sadece. Onları inceleyen başka bir yer de olmadı. Biz o çalışmanın sonunda bomba demedik azotlu bir madde var dedik. Bu tüpgaz mı yoksa başka birşey mi diye şu şu analizler yapılmalı diye yol haritasını çizmişim oraya. Analizi yapmadılarsa bu benim görevim değil. O maddeyi oraya kim koymuş ben bilemem. Ben Pınar Selek'in babasıyla da konuşmuş biriyim. Analiz yaptık, dünyanın neresine giderseniz gidin aynı sonuç çıkar dedimç O da tamam dedi. 11 yıl geçmiş aradan... Ama ben altına imza attığım her belgenin kopyasını saklarım.

İmza attığınız kaç imza attınız?

Sadece iç organ parçalarıyla ilgili 20 bin imza olmak üzere 40 bin farklo rapor var.



Ergun babahan köşe yazısında Tolon'un ricasıyla Hürriyet'te yazmaya başladığınızı iddia etti.Ben Ertuğrul Özkök'ü aradım çok kızdı. Doğrumu bu?

Nereden bileyim ben. Ayrıca birisi rica etti diye 4 yıl boyunca koca bir sayfayı hem de krize rağmen reklam almak yerine benim yazımı koyar mı? Tabi Ertuğrul Bey'le bizim bir dostluğumuz var. Sonra müdürlük de devam etmeyince yazdım. Ama ben iyi yazdığımı düşünüyorum.

Son olarak tekrar söylüyorum ben hiçbir zaman Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yapmadım ve Adli Tıp uzmanı da değilim.



Sevil Atasoy kimdir?

Alman Lisesi ve İ.Ü. Kimya Fakültesi mezunu olan Atasoy, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra 1980-1993 yılları arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Başkanlığı’nı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nün 1988-2005 yılları arasında müdürlüğünü yürüttü. Halen Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu ve Uyuşturucu Üretiminde Tahminler Daimi Komisyonu üyesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü öğretim üyesi, Uluslararası Adli Bilim Hizmetleri’nin (IFSS) sahibi ve Hürriyet gazetesi yazarı.