Sevginin doğallığı

İZMİR, (DHA)- SEVGİNİN dile getirilmesine, pekiştirilmesine vesile olan 14 Şubat Sevgililer Günü, sadece insanlar arasındaki sevgiyi değil, diğer canlılar arasındaki bağı da akıllara getiriyor.

Sevgililer Günü’ne özel olarak DHA’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkı’ndan derlediği fotoğraflar, dünyadaki diğer yarısını bulan her canlının çevresine saçtığı mutluluğu da gözler önüne seriyor.

Fotoğraflar, en yırtıcısından en iri cüsselisine, en soğukkanlısından en sevimlisine tüm canlıların sevgiyle büyüyüp çoğaldığını ortaya koyuyor. Hayvanlar, kendilerinden habersiz deklanşöre basılırken, bakışlarıyla doğal sevginin mesajını veriyor.



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