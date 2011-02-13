Sevgiliye tektaş yerine 'silikon'

T24 - ABD ve Avrupa'da en popüler hediyelerin başında estetik operasyonları geliyor. Bu durum son 2 yıldır Türkiye'de de rağbet görmeye başladı. Sevgililer Günü'nde erkekler, artık tektaş yerine silikon hediye ediyor.



Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Zekeriya Kul, özel günlerde birçok kişinin alışılmış hediyelerin dışına çıktığını söyledi.



ABD ve Avrupa'da en popüler hediyelerin başında estetiğin geldiğini anlatan Kul, "Bu durum son 2 yıldır Türkiye'de de rağbet görmeye başladı. Özel günlerde hediye edilen estetik operasyon, daha çok jest niteliği taşıyor. Bir nevi sevdiğin insanın hayallerini gerçekleştirmiş oluyorsun" dedi.



Gençlerin ve erkeklerin estetik operasyonlara ilgisinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Kul, "Genç kızlar mezuniyet hediyesi olarak ailesinden estetik hediyesi istiyor. Erkeklerin de estetiğe yönelmesiyle, kadınlar için alternatif bir hediye oluyor. Eskiden bir lüks olarak düşünülen estetik operasyonlar artık bir ihtiyaç kategorisinde yer alıyor" diye konuştu.



Özel günler öncesi estetik ameliyatlarda azımsanmayacak bir yoğunluk yaşanıldığına dikkat çeken Kul, şunları söyledi:



"Estetiğin bir ihtiyaç olarak görülmeye başlamasıyla sıradan hediyeler rafa kalkmaya başladı. Erkekler sevgililerine ya da eşlerine en çok meme büyütme operasyonu hediye ediyor. Kadınlar ise erkeklere saç ektirme operasyonu hediye ediyor. Burun estetiği ise her iki tarafta da ilgi görüyor. Sevgililer Günü'nde hediye olarak erkekler kırmızı gül ya da tektaş yerine artık silikonu tercih ediyor. Bu hediye her iki tarafa da mutluluk veriyor."





