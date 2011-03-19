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Spor

SEVGİLİYE 3 BİN AVROLUK YEMEK MADRİD (A.A)

19 Mart 2011 13:27

-SEVGİLİYE 3 BİN AVROLUK YEMEK MADRİD (A.A) - 19.03.2011 - Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, Rus manken sevgilisi İrina Shayk'a organize ettiği sürpriz akşam yemeğinin 3 bin avroya mal olduğu belirtildi. El Mundo gazetesi, 15 Mart akşamı Madrid'in merkezindeki lüks bir otelde suit oda kiralayan Ronaldo'nun 25 yaşındaki sevgilisi İrina'ya sürpriz yaptığını yazdı. Otel odasında yaklaşık 2 saat geçiren Ronaldo-İrina çiftinin burada gül yapraklarıyla süslenmiş bir yatağın üzerinde şampanya içtikleri ve daha sonra otelin restoranına inerek akşam yemeği yedikleri belirtildi.  Otelde Cristiano ve İrina'yı birlikte görenler, fiyatı 170 ile 200 avro arasında değişen Vega Sicilia şarabı sipariş eden ve şişenin yarısını içen çiftin, domates çorbası ve et yediklerini, tatlı almadıklarını söyledi. Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Ronaldo ve İrina'nın sakin bir gece geçirerek otelden ayrıldıkları kaydedildi. 

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