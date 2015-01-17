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Sevgilisiyle kavga eden kadın yarı çıplak halde ikinci kattan atladı

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir rezidansta, belden üstü çıplak ve kanlar içinde bir kadın güçlükle sakinleştirildi

17 Ocak 2015 19:27

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir rezidansta, sevgilisiyle kavga eden bir kadın kendisini ikinci kattan aşağıya attı.

İddiaya göre, günlük kiralanan dairelerden birinde kalan kadın ve sevgilisi arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından adam evden çıkarak uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre, bu sırada Rus uyruklu olduğu belirtilen kadın kendini ikinci kattaki dairenin camından aşağıya attı. Beton zemine düşen kadın başına darbe aldı.

Belden yukarısı çıplak ve kanlar içinde olan kadını diğer dairelerde oturanlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Güçlükle sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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