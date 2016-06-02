Sevgilisinin kocasından saklanırken balkondan düştü!

İtalya’nın Barletta kentinde 36 yaşındaki bir adam sevgilisinin kocasından saklanmaya çalışırken evin balkonundan düştü.

Sputnik’in haberine göre, Barletta kenti sakinleri bir yoldan geçerken öğlen saatlerinde balkondan sarkan bir adamın düşüşüne tanık oldu. Yayaların başta hırsız olduğunu sandığı adamın daha sonra sevgilisinin kocasından kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

The Local gazetesine konuşan bir Barletta polisi “Görünmemek için balkondan sarkmış, düşmeden önce birkaç dakika öyle kalmış. Sevgilisi de daha sonra ambulansı aramış” dedi.

Adamın düşme sonucu belinde kırıkların meydana geldiği ve aldığı diğer yaralar nedeniyle kentteki Dimiccoli hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi.