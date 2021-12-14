Sevgilisinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Gülçin Ergül'ün ayakta tedavisi sürüyor

Balıkesir'de, Susurluk mevkiinde gerçekleşen kazada; 36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Haber Global'in aktardığına göre; ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin’in kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi.

Erdal Şeyda Lafçı’nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.