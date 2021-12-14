T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sevgilisinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Gülçin Ergül'ün ayakta tedavisi sürüyor

Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün akşam geçirdiği trafik kazasından hafif yaralı bir şekilde kurtulurken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti

14 Aralık 2021 09:48

Hepsi grubunun eski solisti, şarkıcı Gülçin Ergül'ün dün geçirdiği trafik kazasından sonra tedavisinin devam ettiği, kısa süre sonra taburcu olacağı belirtildi.

Balıkesir'de, Susurluk mevkiinde gerçekleşen kazada; 36 yaşındaki Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın içinde bulunduğu araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun aynı yönünde sağ şeritte seyreden bir TIR'ın dorsesine arkadan çarptı ve sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Gülçin Ergül ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Haber Global'in aktardığına göre; ayakta tedavisi devam eden şarkıcı Gülçin’in kısa bir zaman içinde taburcu edeceği öğrenildi.

Erdal Şeyda Lafçı’nın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIKLAYIN - Gülçin Ergül: Hepsi grubunun eski solisti trafik kazasında yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti

gülçin ergülgülçin ergül trafik kazasıgülçin ergül kazaerdal şayda lafçı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24