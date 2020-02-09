Sevgilisini döven kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir için kampanya

Konya'da sevgilisini Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne yol açan ve tutuklanan Kadir Şeker'in serbest kalması için Twitter'da "#kadiricinadalet" etiketiyle kampanya başlatıldı.

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Özgür Duran'ı durdurmaya çalışan Kadir Şeker 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker de oğlu adliyeye sevk edildiği sırada yaptığı açıklamada "Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Hayali doktor olmaktı. Kadını kurtarmaya gittiğinde bu olay yaşanmış" dedi.

Kampanyaya çok sayıda kişi katıldı

Kadir Şeker tutuklandıktan sonra, aralarında Gülben Ergen, Haluk Levent, Zülfü Livaneli gibi sanatçılar ile siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar



'#kadiricinadalet' etiketiyle başlattıkları kampanya twitterda dün Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Bugün de Twitter'da "#kadirsucsuzdur" etiketiyle sürdürülen kampanya yine Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.