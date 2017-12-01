Sevgilisini yaralayan emekli astsubaya 10 yıl hapis cezası

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi’nde, aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Esen K.\'yi (24) öldürmeye teşebbüs ettiği suçlamasıyla yargılanan ve evli emekli astsubay Arif K.’ye (49) 10 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen 13 Haziran’da 6718 Sokak\'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Ebru Esen K. sevgilisi olduğu iddia edilen Arif K.\'nin evli olduğunu öğrenince telefonla arayarak ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine konuşmak isteyen Arif K., iddiaya göre genç kadını takip etti. Başka bir arkadaşıyla kafede buluşacak olan Ebru Esen K., masada tek başına otururken Arif K. geldi. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce Arif K., naylon poşete koyarak yanında getirdiği tabancayla Ebru Esen K.\'ye 3 el ateş ederek yaraladı. Göğsüne, koluna ve çenesine isabet eden kurşunlarla yaralanan genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Arif K. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Ebru Esen K. tedaviye alındı. Çalışma başlatan polis, kaçan Arif K.\'yi yakaladı. Tutuklanan Arif K. hakkında \'kasten öldürmeye teşebbüs\'ten müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Arif K., avukatı Mehmet Ali Altın, olayda yaralanan Ebru Esen K., avukatı Gökhan Ediz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Özen Bilgen katıldı. Geçen duruşmada verdiği mütalaayı yenileyen savcı, sanık Arif K. ile Ebru Esen K. arasında gönül ilişkisi olduğunu, sanığın evli olduğunu öğrenen genç kadının ayrılmak istediğini, kişisel bir ihtilafın olduğunu, sanığın olay günü mağdurun masasına oturduktan bir süre sonra silahı ile 3 el ateş ederek, hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığını belirtti.

Savcı, tasarlayarak öldürmeye teşebbüse ilişkin maddi bir delilin bulunmadığını ve olayda tahrik unsurunun da bulunmadığının sabit görüldüğünü belirterek, sanık Arif K.’nin müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise mütalaaya kısmen katıldıklarını, belirtip, sanığın, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Şikayetçi Ebru Esen K. ise tedavisinin hala devam ettiğini anlatarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ebru Esen K.’nin avukatı Gökhan Ediz de; sanığın, indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Arif K. ise Ebru Esen K.\'nin sosyal medya hesaplarından sürekli nerede olduğunu bildirdiği için yerini bildiğini, bu nedenle tasarlama olmadığını belirterek, olayın bu seviyeye geldiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından kararını açıklayıp, sanık Arif K.\'ye, \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalması, teşebbüsün ulaştığı düzey, meydana gelen zarar, atış yapılan mermi adedi, sanığın kastının yoğunluğunu dikkate alınarak cezada indirim yapıldı, 12 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti son olarak, sanığın pişmanlığını belirtmesini, duruşmadaki saygılı tutum ve davranışını da gözönünde bulundurarak cezayı 10 yıl hapse indirdi.