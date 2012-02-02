Sevgilisini telekulak'a sordu





T24- İstanbul’da para karşılığı telefon dinleyen çeteye, eski erkek arkadaşını dinlettiği öne sürülen manken İrem Otuz “GSM şirketinde çalışan Mehmet Yanık arkadaşım. Kulağı deliktir diyerek bir telefon numarasının kime ait olduğunu araştırmasını söyledim” dedi.











Radikl'in haberine göre, İstanbul polisinin 3 yıl önce ‘GSM şirketi çalışanlarının görevlerini kötüye kullandığı’ şeklinde ihbar üzerine başlattığı operasyonda, birçok kişinin telefonlarını dinlediği ve kayıtlarına ulaştığı öne sürülen “telekulak çetesi” çökertilmişti. Çetenin GSM şirketlerinde çalışan elemanları yardımıyla yüksek ücretler karşılığında telefon dinlemeleri ve koordinat belirleme işlemleri yaptığı ortaya çıkmıştı.





Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Güral Porselen’in sahipleri Rıza ve Erol Güral ile Kaşıbeyaz Restoran’ın sahipleri Murat ve Ahmet Kaşıbeyaz da bulunuyordu. 31 kişi hakkında Kartal 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.





‘Araştırmasını istedim’





Davanın önceki günkü görülen duruşmasında çeteye erkek arkadaşı Mehmet Şahin Ö.’yü dinlettirdiği öne sürülen manken İrem Otuz ifade verdi. Otuz, “GSM şirketinde çalışan Mehmet Yanık arkadaşım. Kulağı deliktir diyerek bir telefon numarasının kime ait olduğunu araştırmasını söyledim. Ancak telefonu dinlemesini istemedim” dedi.



Duruşmada Rıza Güral’ın eski gelini heykeltıraş Melike Tuba Şanlıoğlu ise müşteki olarak ifade verdi. Eşi ile boşanma davası sırasında kayınpederinin Hüseyin Çağlar ve Ömer Yaprak’tan yardım alarak hakkında delil topladığını iddia eden Şanlıoğlu, “Kayınpederim, Mehmet Yanık’tan telefonlarımın dinlenmesini istemiş. O dönemde annem, kardeşlerim ve avukatım ile yaptığım tüm konuşmaları dinlemişler. Boşanma davamda zarar gördüm. Telefonumu dinleyen ve kişisel verilerimi ele geçiren kayınpederim ve diğer kişilerden şikayetçiyim” diye konuştu.



Başka bir suçtan tutuklu bulunan GSM şirketi çalışanlarından Mehmet Yanık ise telefonları dinlemesi için kimin talepte bulunduğunu hatırlamadığını iddia etti.





Mahkeme Ulaş Öztürk, Rıdvan Dilmen, Ahmet Kaşıbeyaz, Cenk Rençber ve İrem Otuz’un savunmalarının alındığı için duruşmalardan vareste tutulmalarına karar vererek duruşmayı erteledi.