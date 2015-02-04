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Sevgilisini pompalı tüfekle öldürdü!

22 yaşındaki sevgilisini kıskançlık gerekçesiyle sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu.

04 Şubat 2015 19:15

Kütahya'da 24 yaşındaki İbrahim Keskin, tartıştığı 22 yaşındaki sevgilisi Azime Erdoğmuş'u pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Cinayet, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Trafik Eğitim Parkı pisti önünde meydana yaşandı. 

Görgü tanıklarının ifadesi ve yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, İbrahim Keskin araçtan iner inmez Azime Erdoğmuş'a saldırdı. İbrahim Keskin daha sonra otomobilden pompalı tüfeği alıp Azime Erdoğmuş'a doğru önce 2 el ateş etti. Genç kadın yere yığılıp kalırken İbrahim Keskin olay yerinden biraz uzaklaştıktan sonra dönerek yerde yatan Erdoğmuş'a 1 el daha ateş etti. Keskin daha sonra da elinde tüfekle kaçtı.

Çağırılan 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğmuş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polisler, olay yerinden kaçan İbrahim Keskin'i tren garı yakınındaki köprü altında yakaladı. Keskin polislere sevgilisiyle kıskançlık nedeniyle tartıştıkları daha sonra onu tüfekle ateş ederek vurduğunu söyledi.

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